Prvo službeno izvješće: Dvojica agenata pucala u Alexa Prettija

U Minneapolisu je objavljeno novo službeno izvješće američke Carinske i granične zaštite (CBP) u kojem se navodi da su dva saveznička agenta ispalila hitce iz svojih službenih pištolja tijekom incidenta u kojem je prošlog vikenda ubijen 37-godišnji Alex Jeffrey Pretti, medicinski tehničar s odjela intenzivne njege, prenosi CBS News.

Prema dokumentu koji je CBP poslao Kongresu SAD-a, a u koji je imao uvid CBS News, incident se dogodio tijekom provođenja akcije u kojoj su agenti pokušavali rasterati demonstrante i prolaznike.

Detalji iz izvješća sugeriraju da su agenti najprije prišli dvjema ženama koje su zviždale usred ceste i zatražili da se maknu s puta. Kada se to nije dogodilo, službenik ih je fizički odgurnuo, nakon čega je jedna od žena potrčala prema Prettiju.

Uslijedio je pokušaj uklanjanja Prettija s ceste koji je završio naguravanjem, nakon čega je jedan agent vičeći uzviknuo da muškarac “ima pištolj”. Otprilike pet sekundi kasnije, prvi agent zapucao je iz svog Glock pištolja, a potom je i drugi agent ispalio hitce prema Prettiju.

U izvješću se navodi da je agent nakon pucnjave izvijestio da je preuzeo Prettijevo vatreno oružje, koje je kasnije spremio u službeni automobil. Novi izvještaj razlikuje se od ranijih izjava Ministarstva domovinske sigurnosti (DHS), koje je u prvom trenutku tvrdilo da je samo jedan agent pucao u “samoobrani” situaciji i da je Pretti približio oružje agentima. U izvješću CBP-a ne navodi se da je Pretti pokušao posegnuti za svojim pištoljem.

Ranije izjave dužnosnika, uključujući ministra domovinske sigurnosti Kris­ti Noem i zapovjednika granične policije Grega Bovina, sugerirale su da je Pretti bio agresivan i pucao na agente. Te tvrdnje nisu potvrđene u najnovijem izvješću Ureda za profesionalnu odgovornost, što je dodatno potaknulo pitanja o integritetu istrage.

CBP navodi da istragu vodi njihov Ured za profesionalnu odgovornost, uz obavještavanje i glavnog inspektora Ministarstva domovinske sigurnosti. Nema naznaka da su agenti zasad disciplinski sankcionirani, ali slučaj je izazvao oštre reakcije javnosti i političara na obje strane američkog političkog spektra.