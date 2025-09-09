Obavijesti

Komentari 0
Prvo sunce, a onda kiša: Mogući su i pljuskovi s grmljavinom

Piše 24sata,
Zagreb: Stigla najavljena promjena vremena | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Magla u unutrašnjosti smanjuje vidljivost na cestama, a kolnici su vlažni i skliski. Posebno oprezno treba voziti u zonama radova i privremene regulacije prometa

Utorak će započeti djelomice sunčano, no sa zapada će postupno rasti naoblaka. U unutrašnjosti zemlje ujutro se ponegdje očekuje magla, a temperature će biti ugodne. Tijekom drugog dijela dana raste mogućnost za kišu ili poneki pljusak, osobito u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu. Upravo na tom području navečer su mogući izraženiji pljuskovi praćeni grmljavinom.

Vjetar će biti slab do umjeren jugozapadni, dok će na Jadranu prevladavati umjereno jugo. Temperature će se kretati između 25 i 30 °C, što znači da će i dalje biti prilično toplo za ovo doba godine.

U Zagrebu će do sredine dana prevladavati sunčano vrijeme, a zatim slijedi porast naoblake s mogućnošću za malo kiše ili pljusak, posebice navečer. Jutro može biti maglovito, a najviša dnevna temperatura u glavnom gradu očekuje se između 26 i 28 °C.

Gužve na A3 i A4

Magla u unutrašnjosti smanjuje vidljivost na cestama, a kolnici su vlažni i skliski. Posebno oprezno treba voziti u zonama radova i privremene regulacije prometa, gdje su moguća povremena usporavanja i zastoji.

Povremena su usporavanja u zonama radova i privremene regulacije prometa.

veća je gustoća prometa na autocesti A3 između čvora Otok Svibovski i čvora Kosnica u smjeru Bregane. Promet se vodi usporeno u koloni u pokretu s povremenim zastojima po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km/h.

veća je gustoća prometa na autocesti A4 između čvora Sesvete i čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba. Promet se vodi po dvije prometne trake uz ograničenje brzine od 80 km/h.

STANJE NA CESTAMA HAK: Gužve na obilaznicama, na dijelovima autocesta, na prilazima turističkim mjestima
HAK: Gužve na obilaznicama, na dijelovima autocesta, na prilazima turističkim mjestima

Zbog radova i posebnih događanja, danas od 7:00 do 9:00 sati na državnoj cesti DC8 kod Karlobaga (od 1. do 4. km u smjeru Zadra) i na DC25 u Karlobagu prema Baškim Oštarijama promet će povremeno biti zaustavljan zbog snimanja filma. Na autocesti A7, izlazni krak čvora Učka prema Križišću vozi se suženim kolnikom i uz ograničenje brzine od 40 km/h.

Započela je nova školska godina pa na cestama ima puno školaraca. Vozačima se preporučuje pojačan oprez, posebno u blizini škola i vrtića, te strogo poštivanje ograničenja brzine od 40 km/h u tim zonama.

Na autocestama A2, A7, A8/A9 i drugim ključnim pravcima traju radovi i moguća su suženja kolnika, zatvaranja izlaza i ulaza te povremene obustave prometa, osobito tijekom radova na čvorovima Zabok i Začretje krajem rujna i listopada.

Na pojedinim graničnim prijelazima s BiH, Srbijom i Crnom Gorom očekuju se pojačani promet i moguća duža čekanja, posebice na Bajakovu, Tovarniku, Karasovićima, Maljevcu i Staroj Gradiški.

