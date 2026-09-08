Ćorićevim odlukama je inspekcija izgubila mogućnost kontrole na granici. Ukinuo je Plenkovićev ministar i obvezu upisa tvrtki u Očevidnik za pošiljke otpada. Dakle - ukinuo je nadzor države nad uvozom otpada!
KOMENTAR: BORIS RAŠETA PLUS+
Prvo vratite propise koje je Ćorić ukinuo. A ukinuo je nadzor države nad uvozom smeća!
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U Kazneni zakon uvodi se djelo ekocida. Tja! Pa što se s time mijenja? Imamo primjer ozakonjenja femicida. Zakon je stupio na snagu 2024. godine, kad je u Hrvatskoj ubijeno 18 žena. Sljedeće godine ubijeno ih je, kao za vraga, 19! Jedna od svrha zakona je generalna prevencija nedjela. Ali jesu li ikoga pameti dozvali slučajevi Sanader, Vidošević, Kuščević, s karticom u bordel, afera softver? Ne, imamo business as usual: Pavlek i 30 milijuna u Ski savezu, Šinceki, Gospić... Gdje god ima iskušenja, ima i posrnuća. Te stvari, dakle, ne pomažu.
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