Obavijesti

News

Komentari 0
POGINULO ČETVERO ČEHA

Prvom časniku katamarana sud u Splitu odredio istražni zatvor

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: < 1 min
Prvom časniku katamarana sud u Splitu odredio istražni zatvor
Foto: 24sata

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu žalilo na dio odluke kojim nije prihvaćen njihov prijedlog da mu se istražni zatvor odredi i zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela

Sudac istrage Županijskog suda u Splitu odredio je istražni zatvor osumnjičeniku (1993.) kojega terete za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa. Zatvor mu je određen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao utjecati na svjedoke, dok se Županijsko državno odvjetništvo u Splitu žalilo na dio odluke kojim nije prihvaćen njihov prijedlog da mu se istražni zatvor odredi i zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu je, nakon ispitivanja okrivljenika (1993.) zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela ugrožavanja posebnih vrsta prometa iz članka 225. stavka 4. u svezi stavka 1. Kaznenog zakona, podnijelo sucu istrage Županijskog suda u Splitu prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela (članak 123. stavak 1. točka 2. i 3. Zakona o kaznenom postupku).

Sudac istrage Županijskog suda u Splitu donio je rješenje kojim se protiv okrivljenika na temelju odredbe članka 123. stavak 1. točka 2.  Zakona o kaznenom postupku određuje istražni zatvor zbog postojanja osobitih okolnosti koje upućuju na opasnost da će okrivljenik boravkom na slobodi ometati kazneni postupak utjecajem na svjedoke.

Sudac istrage nije prihvatio prijedlog državnog odvjetništva za određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog opasnosti od ponovljanja kaznenog djela (članak 123. stavak 1. točka 3. Zakona o kaznenom postupku). Protiv tog dijela rješenja suca istrage, Županijsko državno odvjetništvo u Splitu podnijelo je žalbu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Užas u Ivanić Gradu! Jedan poginuli u teškoj nesreći
TRAJE OČEVID

Užas u Ivanić Gradu! Jedan poginuli u teškoj nesreći

Na terenu su i vatrogasci koji pomažu unesrećenima...
VIDEO Pao narko klan u Istri: Uskok i 80 policajaca razbili bandu, u baraci 'miksali' kokain
ORUŽJE, BOMBE I KILE DROGE

VIDEO Pao narko klan u Istri: Uskok i 80 policajaca razbili bandu, u baraci 'miksali' kokain

Tijekom pretraga policajci su pronašli oko 8.6 kilograma droge, oružje, novac i druge predmete koji potječu ili su korišteni za počinjenje kaznenih djela
EKSKLUZIVNO Tajni ugovori Krajača i HOO-a od milijun eura! Sve su isplatili istoj tvrtki
OTKRIVAMO DETALJE

EKSKLUZIVNO Tajni ugovori Krajača i HOO-a od milijun eura! Sve su isplatili istoj tvrtki

Glavni tajnik Siniša Krajač je uveo pulsku tvrtku A.T.I. u posao s HOO-om. U tri godine su im dali 1,5 milijuna eura. Od tog su protuzakonito sakrili čak milijun eura. Uskok sve ispituje. Most prijavio dio: 'Izvlačili su novac'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026