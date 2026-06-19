Prvom časniku katamarana sud u Splitu odredio istražni zatvor

Sudac istrage Županijskog suda u Splitu odredio je istražni zatvor osumnjičeniku (1993.) kojega terete za kazneno djelo ugrožavanja posebnih vrsta prometa. Zatvor mu je određen zbog opasnosti da bi boravkom na slobodi mogao utjecati na svjedoke, dok se Županijsko državno odvjetništvo u Splitu žalilo na dio odluke kojim nije prihvaćen njihov prijedlog da mu se istražni zatvor odredi i zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela.

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu je, nakon ispitivanja okrivljenika (1993.) zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela ugrožavanja posebnih vrsta prometa iz članka 225. stavka 4. u svezi stavka 1. Kaznenog zakona, podnijelo sucu istrage Županijskog suda u Splitu prijedlog za određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela (članak 123. stavak 1. točka 2. i 3. Zakona o kaznenom postupku).

Sudac istrage Županijskog suda u Splitu donio je rješenje kojim se protiv okrivljenika na temelju odredbe članka 123. stavak 1. točka 2. Zakona o kaznenom postupku određuje istražni zatvor zbog postojanja osobitih okolnosti koje upućuju na opasnost da će okrivljenik boravkom na slobodi ometati kazneni postupak utjecajem na svjedoke.

Sudac istrage nije prihvatio prijedlog državnog odvjetništva za određivanje istražnog zatvora protiv okrivljenika zbog opasnosti od ponovljanja kaznenog djela (članak 123. stavak 1. točka 3. Zakona o kaznenom postupku). Protiv tog dijela rješenja suca istrage, Županijsko državno odvjetništvo u Splitu podnijelo je žalbu.