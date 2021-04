U posljednjem slučaju pronalaska 575 kilograma kokaina u “zaboravljenom” kontejneru sudjelovala su dva psa Molly i Johnny. Oba su belgijski ovčari, koji sa svojim vodičima rade na graničnim prijelazima. Johnny je čistokrvni dok je Molly mješanka belgijskog ovčara i labradora.

POGLEDAJTE VIDEOVIJESTI: To je prava njuška!

Svaki pronalazak bitan je za pravosuđe, no ova dva psa imaju i svoje druge rekorde. Molly je zaslužna za otkrivanje 61 kilograma marihuane vrijedne šest milijuna kuna na Graničnom prijelazu Nova Sela. Bila je pakirana u 118 paketića, a prevozila su je dva Crnogorca. Molly je to bila prva zapljena u policijskoj karijeri. Ova trogodišnja kujica živjela je dvije godine kod bake u Zagrebu. Nakon što se baka razboljela, dala ju je susjedu koji ju je izdre­sirao da bi mogla proći policijske testove, piše DUList.

Pas Johnny nimalo ne zaostaje. On je pronašao oko 25 kilograma kokaina skrivenog u Mercedesu koji su policajci zaustavili na magistrali kraj Baćine. To je u lipnju 2020. bila najveća pojedinačna zapljena te vrste droge, a vrijednost joj se procjenjivala na oko 17 milijuna kuna. I Molly i Johnny zaradili su odreske.

Nitko nije pokupio pola tone kokaina

Dva su tjedna policajci čekali da netko pokupi drogu skrivenu u kontejneru s bananama stiglu iz J. Amerike namijenjenu narkotržištima susjednih zemalja.

- Očekivali smo da će netko doći i preuzeti robu. Legalna roba je preuzeta, ilegalna nije - rekli su na policijskoj presici dodavši kako nastavljaju kriminalističko istraživanje u suradnji s policijama susjednih država koje nisu imenovali.

POGLEDAJTE VIDEO: Drogu su našli u kontejneru

Kokain, čija je vrijednost na narkotržištu oko pola milijarde kuna, otkrili su u Luci Ploče 30. ožujka. Bio je skriven u kontejneru s bananama na brodu koji je, neslužbeno doznajemo, stigao iz Ekvadora. I kokain koji je u ožujku zaplijenjen u Opuzenu također je stigao u kontejneru s bananama, i to iz Ekvadora. Tom prilikom policajci su pričekali da trojac dođe po drogu i uhitili ih sa 73 kilograma kokaina.

Tijekom jednog pregleda sumnjivih kontejnera uz pomoć pasa i drugih alata policijski službenici otkrili su pošiljku, rekli su istražitelji dodavši kako zbog istrage, koja se nastavlja, ne mogu reći tko je formalno bio primatelj pošiljke.

Banane je, objavio je Jutarnji list, naručila tvrtka iz Bosne i Hercegovine, s tuzlanskog područja. Dubrovačka policija nadzirala je kontejner, ali kako je postojala opasnost da on napusti pločansku luku, nije se više moglo čekati da ga netko preuzme. Na pitanje jesu li u krijumčarenje bili upleteni zaposlenici Luke Ploče, iz policije su odgovorili kako je bilo nekoliko ljudi u zadnjih nekoliko istraga, no da nema ništa neuobičajeno u odnosu na druge teretne luke.

- Ilegalni prijevoz droge najlakše je distribuirati preko kontejnerskog prometa. Nije Luka Ploče izolirani slučaj. U zadnje vrijeme smo se posvetili tome, usmjerili da se distribucija droge preko Luke Ploče smanji. To se događa u svim teretnim lukama u Europi i u svijetu - rekli su na policijskoj konferenciji za novinare. Od početka godine ovo je već treća istraga vezana za kokain koji je pristizao u Luku Ploče. Ona je prva veća luka za pretovar s teretnih brodova koji ulaze u hrvatski dio Jadranskog mora. Luka Ploče, koju zovu spojnicom Jadrana, Mediterana i Europe, postala je interesantna domaćim, ali i drugim krijumčarima kokaina zbog svoje pozicije - blizine Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, a potom i drugih zemalja srednje Europe.

- Jedna od mogućnosti da su se dileri u većoj mjeri odlučili krijumčariti drogu preko Luke Ploče je da su probili sustav te imali zaštitu i pomoć u krijumčarenju droge. Prije je uhićen jedan carinik, a tko zna je li još netko bio u tome. Od Lučke kapetanije, carine, špeditera, policije... Ne može se reći da su imali zaštitu jer to demantiraju hvatanja. Zašto baš Luka Ploče? Vidite, kriminal seli poslove na područja koja su manje nadzirana. Kad imaju siguran ulaz, tad se fokusiraju na to područje. No službe su odradile svoj posao i sumnjam da će sad krijumčari forsirati Luku Ploče - kaže nam magistar kriminalistike Željko Cvrtila.

Pretpostavka je da je operaciju, ako je hrvatska policija temeljem informacija američke DEA-e znala za pošiljku kokaina skrivenog u kontejneru s bananama, a nije došlo do nikakvog uhićenja, jer nitko nije došao po “robu” enormne vrijednosti, netko “minirao” iznutra. Upravo je raniji slučaj zapljene kokaina u Luci Ploče potvrdio umiješanost jednog carinika u krijumčarski lanac. Za pretpostaviti je da su krijumčari i u ovom slučaju možda imali “mig” da se ne približavaju kokainu jer će biti uhićeni. Osim što su izbjegli uhićenje, to je još jedan pokazatelj koliko su oni financijski moćni - da jednostavno propuste pola tone kokaina.

A zarada ne preprodaji kokaina je enormna. U skupini koju je vodio u siječnju uhićeni Mate Jerković Haš, jedan od ljudi bez kojeg posao ne bi mogao funkcionirati, bio je i Zoran Erjauc, carinik Luke Ploče. On je, prema navodima iz policijske prijave, za svaku propuštenu pošiljku droge skrivenu u kontejneru s bananama dobio 40.000 eura. Skupina kojoj je na čelu bio Mate Jerković, a u kojoj su i njegova bivša supruga Sanja Jerković, Robert Gabrić, Talijan Andrea Merusi i Zoran Erjauc, na preprodaji 146 kg kokaina zaradila je, sumnjaju istražitelji, najmanje 32,6 milijuna kuna, koje su potom podijelili između sebe u neutvrđenim iznosima. Iz mjera tajnog praćenja i nadzora proizlazi da je Erjauc od svog dijela kupio stanove u Zagrebu, auto vrijedan 30.000 eura, renovirao stan u Metkoviću, da je namjeravao kupiti zemljište za 48.000 eura i da ima najmanje 100.000 eura. Policija je u pretresu kod carinika, objavio je Jutarnji list, našla više od 200.000 eura. Dio novca uložio je u kupnju polovnog Volva D40, koji je uvezao iz Švedske.

- Tijekom 2020. godine u lukama zapadne Europe zaplijenjeno je više stotina tona kokaina. Ove godine zaplijenjeno je više od 20 tona kokaina - rekli su u policiji.

Na pitanje koliko je droge dosad prošlo “ispod radara”, rekli su kako se to ne može utvrditi. Kažu da se time ne bave i takve procjene nemaju. No stručnjaci optimistično procjenjuju kako policiji u ruke “padne” tek svaki deseti kilogram droge koja se krijumčari. Da je pošiljka od 575 kilograma kokaina došla na svoje odredište, krijumčarima bi donijela zaradu veću od pola milijarde kuna. Procjenjuje se da je skupina kriminalaca u nabavku i transport droge uložila najmanje od 1,5 do 2 milijuna eura. Hrvatska i policije susjednih zemalja sad sigurno pozorno prate zbivanja u podzemljima svojih država, jer nakon “pada” ovakve pošiljke u pravilu slijede krvavi obračuni u narkomiljeu.