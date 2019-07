Psihijatar: Među piromanima ima manje od deset posto žena

O nevjerojatnom slučaju iz okolice Šibenika, gdje je 53-godišnja žena kupila kocke za potpalu i prema svemu sudeći prošlog vikenda namjerno izazvala požar koji je umalo progutao Bilice i okolne zaseoke, zatražili smo mišljenje stručnjaka.

- Piromanija nije ženska priča, među piromanima je manje od deset posto žena - kaže doc. dr. sc. Ante Bagarić, psihijatar i pročelnik Zavoda za liječenje ovisnosti u bolnici Vrapče. U ovom je slučaju, pretpostavlja, u pitanju žena s bipolarnim poremećajem, u fazi manije. Gledano biološki, psihološki i socijalno, pojašnjava liječnik, žene agresiju usmjeravaju na drugačiji način.

Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

- Muškarci su ti koji su palili gradove kroz povijest, i to se transgeneracijski prenosi. Meni je ovaj slučaj puno više nalik na manični poremećaj nego na piromaniju. Piromanija je općenito vrlo rijetka, jer čak 90 posto paljevina nema nikakve veze s piromanijom - navodi ugledni psihijatar.

- Kad se netko želi osvetiti susjedu, gradu ili državi pa pali, to nije piromanija i nema veze sa psihijatrijom. Samo je u preostalih deset posto slučajeva izazivanja požara u pitanju psihički poremećaj - shizofrenija, manija, ovisnosti ili kombinacija tih poremećaja. Ali ni dalje to nije piromanija. U svojoj sam 30-godišnjoj karijeri sreo najviše pet piromana - rekao je dr. Bagarić.

Foto: Zarko Basic/PIXSELL

Statistike kažu da piromani čine jedan posto populacije, no dr. Bagarić misli da je to i puno manje. Za razliku od drugih stanja, kad se bolesnik može smiriti, zadovoljiti na više načina, piroman to može samo paljenjem vatre. Zato je taj poremećaj, kaže doktor, lako dijagnosticirati, no vrlo je rijedak.

Puno osoba, s druge strane, ima poremećaj ličnosti, zbog kojeg onda i podmeću požar, zaključuje.

