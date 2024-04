Psihijatrica o ubojstvima u Zagrebu: Žene koje trpe nasilje često su u svemu sasvim same

U današnjem društvu došlo je do porasta nasilja općenito, pa se to može povezati i s učestalijim ubojstvima žena. Ujedno, živimo suviše brzo, u narcističkom društvu, sve bismo sad i odmah. Pritom su nam moralne vrijednosti nestale, i sve se to odražava i na ono što se zbiva oko nas, kaže dr. Nataša Đuran, psihijatrica i pročelnica Zavoda za dijagnostiku i intenzivno liječenje Klinike za psihijatriju Vrapče, te dodaje da oko nas vladaju veliki konzumerizam i materijalizam, dok istodobno stare vrijednosti više nisu popularne.

I prije je, ističe liječnica, bilo ubijenih žena, ali danas se o svemu mnogo više govori. Osim toga, kaže psihijatrica, nekome je uvijek najlakše udariti na najslabiju kariku, a žene u našem okruženju to često jesu. Što se tiče sustava, dr. Đuran smatra da sustav nije baš posve neučinkovit, iako, naravno, uvijek može bolje i kvalitetnije. Također, dr. Đuran kaže da je i udruga i sigurnih kuća sve više, ali je njihovo djelovanje suviše ograničeno.

- Općenito vlada manjak poštovanja među ljudima, što se svakako odražava i na muško-ženske odnose za koje mislim da su u današnjim vremenima poremećeni. Radim sa ženama koje trpe fizičko, psihičko i egzistencijalno nasilje, i mnoge od njih su toliko nesigurne u sebe, a i odgojene na određen način, da jednostavno ne izlaze iz situacija koje proživljavaju. Sve uvijek zvuči lijepo na papiru, ali činjenica je da u takvim teškim životnim okolnostima žene često ostaju same. Ljudi se miču od tuđih problema - priča dr. Đuran i dodaje da su žene danas mnogo više samostalne i napreduju u društvu, no postoji dio muškaraca koji zbog svojeg odgoja i uvjerenja to vrlo teško prihvaća.

Ova je psihijatrica mišljenja da se u društvu ipak ne događa ništa dramatično, ništa čemu i prije nismo svjedočili, ali opet ističe da sad o svemu više govorimo. Sve oko nas je nasilno, kaže dr. Đuran, u fokusu javnosti su ljudi koji nasiljem dolaze do svojih ciljeva, a i nasilni je sadržaj dostupan svuda i svima bez ikakvih ograničenja.

- Postoje ljudi koji će, gledajući druge što su nasiljem riješili neke svoje životne situacije bez ikakvih posljedica, pomisliti: ‘Ako je mogao on, mogu i ja’. Kad netko ne zna izraziti kvalitete na pravi način, događa se da se okreće agresiji kao načinu komunikacije i, dodatno, unutarnja nezadovoljstva vrlo često rezultiraju agresijom, za koju uvijek postoji opasnost da ode u ekstrem - zaključuje dr. Đuran.