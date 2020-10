Psihologinja o pucnjavi na Markovom trgu: 'To bi se moglo ponoviti, ovo je zrcalo društva'

Psihologinja Mirjana Nazor za N1 rekla je da 'zaista možemo biti zabrinuti u kakvom društvu živimo'. Upozorava da bi se ovako nešto moglo ponoviti

<p>Psihologinja <strong>dr. Mirjana Nazor </strong>za<a href="http://hr.n1info.com/Vijesti/a563622/Psihologinja-o-napadu-na-Markovu-trgu-To-je-zrcalo-u-kojem-vidimo-gdje-zivimo.html"> N1 </a>komentirala je dva napada u kojima su počinitelji 'uzeli pravdu u svoje ruke' - onaj u <strong>siječnju na ulicama Splita i jučerašnji napad na Markovom trgu.</strong></p><p> - <strong>Ovi slučajevi su zaista zrcalo u kojem vidimo gdje živimo.</strong> Mnogo toga se ne odvija po nekim uzusima koje bi ljudi poštivali, mnogi se osjećaju prevarenima, mnogi se osjećaju na margini društva, osjećaju da svojim radom ne mogu doći do ciljeva koje žele ostvariti, u društvu se osjećaju nepoželjnima, osjećaju da korupcija cvjeta na svakom koraku - rekla je.</p><p><strong>Dr. Nazor</strong> tvrdi da u društvu vlada <strong>nepovjerenje u institucije i vjerovanje da se problemi rješavaju samo nasiljem, </strong>što se može vidjeti iz ogromne podrške koju su i Bezuk i Zavadlav dobili nakon napada koje su počinili.</p><p> - U ovom društvu, vidimo to ne samo po ovim primjerima, nego i po tome što mnogi podržavaju takva ponašanja, ima mnogo onih koji ne vjeruju u institucije društva, koji nažalost prepoznaju da riješiti problem, doći do svojeg cilja, ostvariti neku pravdu u bilo kojem području, da se nažalost može samo tako da kreneš agresivno, a ako pokušaš civiliziranim načinom nešto rješavati, nažalost, vrlo često bivaš gubitnikom - objasnila je.</p><p>Usporedila je motive između jučerašnjeg pokušaja ubojstva i rafalne paljbe na zgradu Vlade i trostrukog ubojstva za koje je osumnjičen <strong>Filip Zavadlav. </strong></p><p> - Ti mladi ljudi su očito u svom odrastanju, bilo u svojoj obitelji, bilo u društvu u cjelini, doživljavali situacije koje su ih gurale u devijantno ponašanje, a koje su nažalost eskalirale time da su pokušali vatrenim oružjem riješiti probleme koje imaju. - smatra <strong>Nazor. </strong></p><p>Dodala je i da je važno da građani vide da se <strong>počinitelji kaznenih djela, u prvom redu korupcije, procesuiraju.</strong></p><p>U protivnom, moglo bi se dogoditi da se ovakvi napadi ponove iz frustracije državom u kojoj živimo.</p><p>Vjeruje da bi ovakvi incidenti mogli potaknuti još mladih ljudi.</p><p> - Nažalost,<strong> moglo bi se dogoditi da se ponovi</strong>. To vidimo po pratiteljima na društvenim mrežama, koji se solidariziraju s njime koji je na izuzetno agresivan način pokušao riješiti određeni problem. To može potaknuti mnoge mlade ljude. To im je na neki način pokazatelj, put kao 'evo ovako se rješavaju problemi', jer dok ste pristojni, dok mirno pokušavate, razgovarate, pristojno se ponašate u svojoj sredini, često puta ste ismijani, gubitnici ste. <strong>Nažalost, i ova dva momka su gubitnici, ali su u očima nekih ljudi ostvarili cilj.</strong> - završila je dr. Nazor.</p>