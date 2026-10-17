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PSIHOPROFIL TORCIDAŠA 'Njima je navijačka skupina važnija od kluba zbog kojeg su osnovani...'

Piše Bojana Mrvoš,
Čitanje članka: 3 min
PSIHOPROFIL TORCIDAŠA 'Njima je navijačka skupina važnija od kluba zbog kojeg su osnovani...'
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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U navijačkim skupinama ima pojedinaca bez osjećaja uspjeha i priznanja u drugim područjima života pa prvi put pronalaze prostor u kojem mogu steći osjećaj pripadnosti, kaže sociolog doc. dr.sc. Ivan Perkov

Tko su, u sociološkom smislu, torcidaši koji su, veličajući nacizam, divljali na splitskim ulicama, znaju li što su uzvikivali, ili su, potpuno svjesno, odabrali stranu zla, za 24sata pojašnjava sociolog s Hrvatskih studija, doc.dr.sc. Ivan Perkov. 

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Komentari 23
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