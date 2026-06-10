Pučka kuhinja na Sv. Duhu podijeli preko 450 obroka dnevno. Treba im pomoć

Župa sv. Antuna Padovanskoga na Svetom Duhu u Zagrebu, u čijoj se kuhinji svakoga dana pripremi preko 450 obroka za siromašne, poziva na karitativnu akciju u samostanskom vrtu. Cilj donatorske večeri jest prikupljanje sredstava za obnovu rashladnih komora za Pučku kuhinju, koje su nakon više desetljeća svakodnevnoga korištenja došle do kraja svoga radnog vijeka.

"Prigodom proslave blagdana sv. Antuna Padovanskoga, zaštitnika siromaha i potrebnih, ove godine u Pučkoj kuhinji na Svetom Duhu organiziramo program pod nazivom „Dani sv. Antuna u Pučkoj kuhinji“, kroz koji želimo još snažnije povezati duhovnu dimenziju Antunova blagdana s konkretnim djelima ljubavi i pomoći prema najpotrebnijima.

U četvrtak, 11. lipnja organiziramo donatorsku večer u samostanskom vrtu na adresi Sveti Duh 31, Zagreb, s početkom u 20 sati. Cilj donatorske večeri jest prikupljanje sredstava za obnovu rashladnih komora Pučke kuhinje — dviju minus komora i jedne plus komore — koje su nakon više

desetljeća svakodnevnoga korištenja došle do kraja svoga radnog vijeka. Riječ je o iznimno zahtjevnom i financijski velikom infrastrukturnom zahvatu koji nadilazi naše redovite mogućnosti, ali je nužan kako bi Pučka kuhinja mogla nastaviti svakodnevno

pripremati obroke za osobe u potrebi", stoji u pozivu Župe.



Središnji dio programa održat će se na sam blagdan sv. Antuna Padovanskoga, u subotu 13. lipnja 2026. godine, kad će cijeloga dana, od 6.30 do 23.00 sata u samostanskom vrtu biti organizirana karitativna ponuda hrane i pića za sve hodočasnike i posjetitelje koji nakon duhovne okrjepe u Svetištu žele okrijepiti i tijelo te pritom učiniti dobro djelo podupirući rad Pučke kuhinje.

"Pučka kuhinja na Svetom Duhu danas svakodnevno priprema više od 450 toplih obroka, a tijekom godine, radeći svakoga dana osim nedjelje, pripremi više od 140.000 obroka za siromašne, starije, bolesne, usamljene i socijalno ugrožene osobe. Upravo zato želimo kroz „Dane sv. Antuna u Pučkoj kuhinji“ još snažnije osvijestiti javnost o važnosti karitativnoga djelovanja, ali i zahvaliti svim

dobročiniteljima koji već godinama svojim darovima omogućuju da nitko tko pokuca na vrata naše Pučke kuhinje ne ostane gladan.

Zahvalni za svaku pomoć, podršku i blizinu, srdačno Vas pozdravljamo i pozivamo da nam se pridružite", poručuju iz Župe.