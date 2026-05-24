Došlo je do pucnjave u neposrednoj blizini Bijele kuće. Kako piše CNN, čulo se desetak pucnjeva, na terenu su policija i agenti Tajne službe s teškim naoružanjem...
Pucnjava kod Bijele kuće! Tajna služba s teškim naoružanjem na terenu: 'Čulo se više pucnjeva!'
- Dvije osobe su upucane u okršaju s Tajnom službom u blizini Bijele kuće - doznaje CNN od policije.
Pripadnici Tajne službe reagirali su na dojavu o osobi koja puca iz vatrenog oružja kad je došlo do obračuna.
Novinare koji su bili na travnjaku Bijele kuće u trenutku pucnjave agenti su odmah prebacili unutar Bijele kuće, upozorili su ih na pucnjavu...
- Rekli su nam da što brže trčimo prema unutrašnjosti Bijele kuće - kazala je novinarka Selina Wang.
Američki predsjednik Donald Trump bio je u Bijeloj kući za vrijeme incidenta.
