Pucnjava kod Bijele kuće! Tajna služba s teškim naoružanjem na terenu: 'Čulo se više pucnjeva!'

Došlo je do pucnjave u neposrednoj blizini Bijele kuće. Kako piše CNN, čulo se desetak pucnjeva, na terenu su policija i agenti tajne službe s teškim naoružanjem...

- Dvije osobe su upucane u okršaju s Tajnom službom u blizini Bijele kuće - doznaje CNN od policije.

Pripadnici Tajne službe reagirali su na dojavu o osobi koja puca iz vatrenog oružja kad je došlo do obračuna.

Novinare koji su bili na travnjaku Bijele kuće u trenutku pucnjave agenti su odmah prebacili unutar Bijele kuće, upozorili su ih na pucnjavu...

- Rekli su nam da što brže trčimo prema unutrašnjosti Bijele kuće - kazala je novinarka Selina Wang.

Američki predsjednik Donald Trump bio je u Bijeloj kući za vrijeme incidenta.