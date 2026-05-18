Iz policije apeliraju na javnost da izbjegavaju područje u kojem je došlo do pucnjave.
DRAMA U KALIFORNIJI
Pucnjava kod Islamskog centra u San Diegu! Policija objavila: 'Prijetnja je neutralizirana...'
Kod Islamskog centra u San Diegu došlo je do pucnjave u ponedjeljak oko 12 sati po lokalnom vremenu. Vjeruje se kako ima ozlijeđenih, na terenu su jake policijske snage, javljaju američki mediji.
Iz policije su apelirali na javnost da izbjegavaju područje u kojem je došlo do pucnjave. Dodali su kako su na terenu imaju 'znatan broj policijskih službenika'
- Prijetnja je neutralizirana - objavili su oko 13 sati po lokalnom vremenu iz policije.
NBC piše kako je dvoje osumnjičenih za napad ubijeno...
