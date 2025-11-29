Pucnjava na Crni petak: Troje ranjenih u Kaliforniji, kupci u panici bježali iz šoping centra

Ono što je trebalo biti vrhunac šoping groznice na crni petak u kalifornijskom gradu Santa Clara, pretvorilo se u scenu kaosa i straha. U popularnom trgovačkom centru Westfield Valley Fair u petak poslijepodne odjeknuli su pucnjevi, nakon čega je nastao stampedo tisuća kupaca koji su pokušavali pronaći izlaz ili siguran zaklon.

Policija u San Joseu potvrdila je da su u incidentu ranjene tri osobe, koje su hitno prevezene u lokalnu bolnicu s prostrijelnim ranama koje nisu opasne po život.

Svađa ispred Macy'sa eskalirala u nasilje

Prema prvim informacijama istražitelja, do pucnjave je došlo oko 17:40 sati na drugom katu centra, ispred robne kuće Macy's. Svemu je prethodila žučna svađa između dvojice muškaraca, koja je ubrzo izmakla kontroli kada je jedan od njih izvukao oružje.

Među ranjenima su odrasli muškarac, žena i 16-godišnja djevojka. Policija vjeruje da su dvije ženske osobe bile samo slučajni prolaznici koji su se našli na krivom mjestu u krivo vrijeme. Napadač je pobjegao s mjesta događaja prije dolaska policije, navodno u društvu nekoliko žena s dječjim kolicima, te policija intenzivno traga za njim.

Možemo potvrditi da ovo nije bio napad na nasumične kupce. Riječ je o izoliranom incidentu između dvije osobe, a nažalost su stradale i druge osobe - izjavio je narednik Jorge Garibay iz policije u San Joseu.

Kupci se skrivali u skladištima trgovina

Svjedoci opisuju dramatične trenutke kada su se začuli pucnjevi. Mnogi su isprva mislili da je riječ o vatrometu, no ubrzo je zavladala panika. Shawn Kulasingham, koji je bio u centru s obitelji, opisao je trenutak kada je gomila ljudi počela trčati.

- Bio je to pravi stampedo, zgrada se gotovo tresla od trčanja. Strah je bio opipljiv - rekao je Kulasingham, koji se s obitelji sklonio u trgovinu Abercrombie & Fitch, gdje su se skrivali iza polica s odjećom dok ih policija nije evakuirala.

Drugi kupci završili su zaključani u skladištima i stražnjim prostorijama trgovina poput Bloomingdalesa. Bilal Zuberi na društvenoj mreži X opisao je kako su on i supruga, zajedno s dvadesetak drugih ljudi, u tišini čekali upute zaštitara, pokušavajući ne stvarati paniku pred djecom koja su bila s njima.

Policija pregledava snimke nadzornih kamera

Iako je situacija brzo stavljena pod kontrolu i utvrđeno je da nema aktivnog strijelca koji hoda centrom, Westfield Valley Fair je evakuiran, a promet oko centra bio je u potpunom kolapsu satima. Na snimkama s terena vidljiva su razbijena stakla na izlozima, a policija sada detaljno pregledava snimke nadzornih kamera kako bi identificirala počinitelja.

Gradonačelnik San Josea Matt Mahan oglasio se povodom incidenta, izrazivši podršku žrtvama.

- Moje molitve su sa žrtvama i znam da naši policajci čine sve što mogu kako bi pronašli odgovornu osobu i priveli je pravdi - poručio je Mahan.

Centar je ostao zatvoren do daljnjeg dok traje očevid, a policija poziva sve koji imaju informacije ili snimke incidenta da se jave. Iako je riječ o izoliranom sukobu, ovaj događaj bacio je mračnu sjenu na blagdanski vikend u jednom od najvećih šoping centara u regiji Bay Area.