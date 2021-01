Oko 4 sata me probudila pucnjava, bilo je 10 do 15 pucnjeva i zvučalo je kao da dolaze iz različitih oružja. Ovdje se već četiri noći netko naganja po ulicama u skupim autima, ovo je katastrofa, ispričao nam je čitatelj.

Policija je objavila da su propucani muškarac (31) i žena (31) u čiji se BMW na Ferenščici prvo zaletio automobil talijanskih registracija. Iz njega su izašli muškaraca i žena i verbalno se sukobili s njima. Ostavili su auto i otišli.

Nekoliko minuta kasnije dovezla su se četvorica muškaraca, jedan od njih je zapucao i ranio muškarca i ženu. Teško su ozlijeđeni, ali izvan životne opasnosti.

- Policija je u ulici od ranog jutra - kaže susjed s kojim smo pričali.

Susjedi javljaju da je već oko 5 sati policija došla spremna, opkolili su i zatvorili cijelu ulicu.

- Išli su ulicom od zgrade do zgrade i tražili počinitelje, ali koliko znam nisu nikoga još uhvatili. Ovo je katastrofa, noćima se tu naganjaju, sva sreća pa smo svi bili doma u to vrijeme. Ovdje ima djece i to nema smisla više - dodao je čitatelj.

Na mjestu incidenta su dva automobila, a oko njih označene čahure metaka, njih sedamdesetak.

- Prijatelj je oko četiri ujutro čuo udarac, mislio da je potres. Potom je čuo vrisak žene i onda je nastala pucnjava - kaže susjed.