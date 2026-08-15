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TRAGAJU ZA NAPADAČIMA

Pucnjava na sveučilištu u SAD-u, petero ranjenih, jedan kritično

Piše Ivan Hruškovec,
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Pucnjava na sveučilištu u SAD-u, petero ranjenih, jedan kritično
Foto: Jason Redmond
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Ovaj nasilni čin dogodio se u posebno osjetljivom trenutku za sveučilišnu zajednicu. Studenti su se u domove uselili tek prije tjedan dana, a početak nastave u novoj akademskoj godini zakazan je za ponedjeljak

Kampus Sveučilišta Virginia State (VSU) u subotu ujutro potresla je pucnjava u kojoj je ranjeno petero ljudi. Jedna osoba nalazi se u kritičnom stanju. Policija je potvrdila da traga za više osumnjičenika, a cijeli je kampus satima bio pod potpunom blokadom uoči samog početka nove akademske godine.

Incident ispred studentskih domova

Prema izvješćima policije, do pucnjave je došlo oko 1:28 sati po lokalnom vremenu. Policajci okruga Chesterfield i sveučilišna policija, koji su prvi stigli na mjesto događaja, pronašli su petero ljudi s prostrijelnim ranama ispred studentskih domova. Sve žrtve hitno su prevezene u lokalne bolnice. Jednoj je osobi stanje isprva bilo opisano kao opasno po život, no kasnije je stabilizirano i sada se vodi kao kritično. Ostale četiri žrtve zadobile su ozljede koje nisu opasne po život. Identitet žrtava, kao ni podatak jesu li studenti sveučilišta, zasad nije službeno objavljen. Motiv napada još nije poznat.

Višesatna blokada i opsežna istraga

Neposredno nakon pucnjave, uprava sveučilišta proglasila je blokadu cijelog kampusa, pozivajući sve da ostanu na sigurnom i prate upute snaga reda. Blokada je ukinuta nešto iza osam sati ujutro, nakon čega je omogućen normalan pristup kampusu, no i dalje je na snazi bio poziv na oprez.

"Značajna prisutnost snaga reda ostat će na kampusu dok se istraga o jutrošnjoj pucnjavi nastavlja", stoji u priopćenju.

Policija okruga Chesterfield vodi istragu uz pomoć sveučilišne policije, saveznih agenata iz Ureda za alkohol, duhan, vatreno oružje i eksplozive (ATF) te ureda šerifa okruga Hanover. Vlasti su pozvale sve s informacijama da se jave policiji okruga Chesterfield na broj 804-748-1251.

Šok na početku semestra

Ovaj nasilni čin dogodio se u posebno osjetljivom trenutku za sveučilišnu zajednicu. Studenti su se u domove uselili tek prije tjedan dana, a početak nastave u novoj akademskoj godini zakazan je za ponedjeljak. Mnogi brucoši upravo su završili s programom orijentacije "New Trojans Experience". Sveučilište Virginia State, smješteno u Ettricku, oko 40 kilometara južno od Richmonda, povijesno je crnačko sveučilište s oko 5.700 studenata. Osnovano je kao prva četverogodišnja visokoškolska ustanova za Afroamerikance koju je u potpunosti financirala država, a većinu studenata čine preddiplomci.

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