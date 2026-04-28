U TIJEKU VELIKA POTRAGA

Pucnjava u Ateni: Ozlijeđeno više ljudi, napadač u bijegu

Piše Ivan Jukić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: 24sata

U središtu Atene u utorak je došlo do pucnjave na dvije lokacije, pri čemu je ozlijeđeno više ljudi, izvijestile su grčke vlasti

Osumnjičeni je muškarac (89) za kojim policija intenzivno traga, navode lokalni mediji. Napadač je bio naoružan sačmaricom te je najprije otvorio vatru u uredu socijalnog osiguranja u središtu grada, pri čemu je ranio jednog zaposlenika, prenosi Sky news.

Isti muškarac sumnjiči se da je potom pucao i u prizemlju zgrade suda u Ateni, gdje je također ozlijeđeno više osoba, priopćila je policija.

Motiv napada zasad nije poznat. Prema pisanju medija, napadač je nakon pucnjave u zgradi suda bacio omotnice s dokumentima na pod, navodeći kako su upravo ti dokumenti razlog njegovih postupaka.

Snimke državne televizije ERT News prikazuju kako hitne službe prevoze najmanje tri ozlijeđene osobe iz zgrade suda u vozila hitne pomoći.

