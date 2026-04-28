Pucnjava u Ateni: Ozlijeđeno više ljudi, napadač u bijegu

Osumnjičeni je muškarac (89) za kojim policija intenzivno traga, navode lokalni mediji. Napadač je bio naoružan sačmaricom te je najprije otvorio vatru u uredu socijalnog osiguranja u središtu grada, pri čemu je ranio jednog zaposlenika, prenosi Sky news.

Isti muškarac sumnjiči se da je potom pucao i u prizemlju zgrade suda u Ateni, gdje je također ozlijeđeno više osoba, priopćila je policija.

Motiv napada zasad nije poznat. Prema pisanju medija, napadač je nakon pucnjave u zgradi suda bacio omotnice s dokumentima na pod, navodeći kako su upravo ti dokumenti razlog njegovih postupaka.

Snimke državne televizije ERT News prikazuju kako hitne službe prevoze najmanje tri ozlijeđene osobe iz zgrade suda u vozila hitne pomoći.