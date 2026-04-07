Pucnjava u Istanbulu kod izraelskog konzulata: Ubijena su najmanje tri napadača...

U utorak je u Istanbulu došlo do pucnjave u neposrednoj blizini zgrade u kojoj se nalazi izraelski konzulat, potvrdio je svjedok za Reuters. Incident se dogodio u poznatoj istanbulskoj četvrti Bešiktaš, no zasad nije poznato je li upravo konzulat bio cilj napada, prenose turski mediji i The Jerusalem Post.

Prema informacijama člana lokalne zajednice za The Jerusalem Post, izraelski konzulat je zatvoren već najmanje dvije godine te se u objektu, kako se navodi, vjerojatno ne nalazi diplomatsko osoblje.

Prva izvješća s društvenih mreža navode da je u incidentu bilo i ozlijeđenih, dok turski mediji NTV i CNN Türk javljaju da su snage sigurnosti ubile najmanje tri napadača tijekom intervencije.