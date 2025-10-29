Pucnjava u romskom naselju kod Novog Mesta: Netko je kontejnerima blokirao cestu

U romskom naselju Brezje-Žabak kod Novog Mjesta u Sloveniji u utorak je odjeknula pucnjava. Uz to, u naselju Pot v gaj u Šmihelu cestra je blokirana kontejnerima, piše 24.ur.

Sve se to dogodilo u večernjim satima nakon prosvjeda kojeg je organizirala općina pod nazivom "Svima nam je dosta toga". Tisuće ljudi ispunile su trg, noseći slovenske zastave i transparente s porukama nakon smrti Aleša Šutara, 48-godišnjeg ugostitelja i oca, čiji je život ugašen u brutalnom napadu ispred lokalnog kluba.

Foto: BORUT ZIVULOVIC

Policija je dojavu o više pucnjava dobila oko 20:30 sati.

- Čulo se više rafalnih paljbi - priopćili su iz policije. Tamo je stigla i specijalna policija, uz policijske patrole.

Očevid je trajao do kasno u noć, a kako javlja portal 24ur, na mjestu događaja pronađene su čahure vatrenog oružja.