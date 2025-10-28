Pucnjava kod Novog Mesta: U romska naselja stigli specijalci

Masa prosvjednika okupila se na trgu ispred zgrade općine u Novom Mestu. Tamo je večeras bila sjednica gradskog vijeća, na kojoj su sudjelovali i predstavnici vlade koji su, nakon subotnjeg brutalnog napada u gradu, predstavili mjere za borbu protiv kriminala i takozvani Šutarjev zakon.

Nedugo nakon sjednice, u dva romska naselja na Dolenjskoj, Žabjaku i Šmihelu, čuli su se pucnjevi, piše N1.

Prema neslužbenim informacijama, na teren je stigla specijalna policija i pripadnici posebne policijske postrojbe.

Prema riječima gradonačelnika Novog Mesta, Gregorja Macedonija, navodno je došlo do rafalne paljbe na otvorenom prostoru.

- Nažalost, to je jedna od čestih pojava u našem gradu. Nadam se da će policija uspjeti spriječiti posjedovanje oružja. Više sam puta upozoravao da imamo previše oružja, koje treba ukloniti iz dohvata djece i nestabilnih osoba - izjavio je Macedoni.