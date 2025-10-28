Prema riječima gradonačelnika Novog Mesta, Gregorja Macedonija, navodno je došlo do rafalne paljbe na otvorenom prostoru
Pucnjava kod Novog Mesta: U romska naselja stigli specijalci
Masa prosvjednika okupila se na trgu ispred zgrade općine u Novom Mestu. Tamo je večeras bila sjednica gradskog vijeća, na kojoj su sudjelovali i predstavnici vlade koji su, nakon subotnjeg brutalnog napada u gradu, predstavili mjere za borbu protiv kriminala i takozvani Šutarjev zakon.
Nedugo nakon sjednice, u dva romska naselja na Dolenjskoj, Žabjaku i Šmihelu, čuli su se pucnjevi, piše N1.
Prema neslužbenim informacijama, na teren je stigla specijalna policija i pripadnici posebne policijske postrojbe.
- Nažalost, to je jedna od čestih pojava u našem gradu. Nadam se da će policija uspjeti spriječiti posjedovanje oružja. Više sam puta upozoravao da imamo previše oružja, koje treba ukloniti iz dohvata djece i nestabilnih osoba - izjavio je Macedoni.
