U MICHIGANU
Pucnjava u SAD-u! Jedan mrtvi i više ranjenih u napadu u crkvi
Više ljudi je ranjeno u pucnjavi u mormonskoj crkvi u američkoj saveznoj državi Michigan, priopćila je policija. Nadležni su potvrdili da opasnosti više nema jer je napadač ubijen, piše Sky News.
Prema posljednjim informacijama, jedan čovjek je poginuo, a crkva je zapaljena.
Pucnjava se dogodila u Crkvi Isusa Krista svetaca posljednjih dana u Grand Blancu, oko 80 kilometara sjeverno od Detroita.
- Ovakvo nasilje predstavlja veliko zlo. Naše molitve su sa žrtvama i njihovim obiteljima - poručio je kongresmen iz Michigana, John James.