U trenutku događaja u kući su se nalazili 39-godišnjak i 41-godišnjakinja koji nisu ozlijeđeni.
Pucnjava u Zagrebu! Ispaljeno više hitaca na kuću u kojoj je bilo ljudi. Metak probio prozor
U rano subotnje jutro došlo je do pucnjave u mjestu Mala Mlaka u Zagrebu, izvijestila je na svojim stranicama Policijska uprava zagrebačka.
Navode kako je riječ o "Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom"...
- U subotu 20. rujna oko 5.45 sati u mjestu Mala Mlaka, u Malomlačkoj ulici, prema dosad utvrđenom nepoznati je počinitelj prišao obiteljskoj kući u vlasništvu 39-godišnjaka i 41-godišnjakinje te iz vatrenog oružja ispalio više hitaca u smjeru kuće pri čemu su streljiva u svojoj putanji pogodila zapadni dio kuće te probila prozor i zaustavila se u potkrovlju kuće - pišu iz policije..
U trenutku događaja u kući su se nalazili 39-godišnjak i 41-godišnjakinja koji nisu ozlijeđeni.
Kriminalističko istraživanje je u tijeku.