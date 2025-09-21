Obavijesti

News

Komentari 20
POLICIJA OBJAVILA DETALJE

Pucnjava u Zagrebu! Ispaljeno više hitaca na kuću u kojoj je bilo ljudi. Metak probio prozor

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Pucnjava u Zagrebu! Ispaljeno više hitaca na kuću u kojoj je bilo ljudi. Metak probio prozor
ilustracija | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL, ilustracija

U trenutku događaja u kući su se nalazili 39-godišnjak i 41-godišnjakinja koji nisu ozlijeđeni.

U rano subotnje jutro došlo je do pucnjave u mjestu Mala Mlaka u Zagrebu, izvijestila je na svojim stranicama Policijska uprava zagrebačka.

Navode kako je riječ o "Dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom"...

NASILJE U DUBRAVI Dubrava pod opsadom policije nakon brutalnih napada. Kod djeteta našli metalnu šipku
Dubrava pod opsadom policije nakon brutalnih napada. Kod djeteta našli metalnu šipku

- U subotu 20. rujna oko 5.45 sati u mjestu Mala Mlaka, u Malomlačkoj ulici, prema dosad utvrđenom nepoznati je počinitelj prišao obiteljskoj kući u vlasništvu 39-godišnjaka i 41-godišnjakinje te iz vatrenog oružja ispalio više hitaca u smjeru kuće pri čemu su streljiva u svojoj putanji pogodila zapadni dio kuće te probila prozor i zaustavila se u potkrovlju kuće - pišu iz policije..

DIJELOVE TIJELA BACIO U MORE Splićanin koji se tereti za ubojstvo oca: 'Već je bio mrtav, raskomadao sam ga pilom'
Splićanin koji se tereti za ubojstvo oca: 'Već je bio mrtav, raskomadao sam ga pilom'

U trenutku događaja u kući su se nalazili 39-godišnjak i 41-godišnjakinja koji nisu ozlijeđeni.

Kriminalističko istraživanje je u tijeku.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 20
Pijani vozač na Viru usmrtio mu suprugu, sin (4) ostao invalid: 'Zbog djece se ne predajem...'
HRABRI OTAC IZ KRIŽEVACA

Pijani vozač na Viru usmrtio mu suprugu, sin (4) ostao invalid: 'Zbog djece se ne predajem...'

Matija Mrnjavčić iz Velikog Ravena izgubio je suprugu u naletu pijanog vozača na Viru • Sin mu je ostao invalid • Sve je nestalo preko noći, kaže
Nezapamćeni udar afričke kuge! Odmah će ubiti 11.600 svinja. Ministar: 'Ovo je prekretnica!'
KATASTROFA NA ISTOKU

Nezapamćeni udar afričke kuge! Odmah će ubiti 11.600 svinja. Ministar: 'Ovo je prekretnica!'

Afrička svinjska kuga je potvrđena na farmi Belja i velikoj farmi u Nemetinu, potvrdio je ministar poljoprivrede David Vlajčić nakon sastanka stožera. To je prvi puta da je bolest ušla na velike svinjogojske farme...
Trebat će spaliti 11.600 svinja. Evo koliko će love za to dobiti tvrtka ministra Grlića Radmana
MONOPOL AGROPROTEINKE

Trebat će spaliti 11.600 svinja. Evo koliko će love za to dobiti tvrtka ministra Grlića Radmana

Svake godine ministar vanjskih poslova dobije stotine tisuća eura jer je suvlasnik Agroproteinke koja se jedina bavi prikupljanjem i spaljivanjem životinjskih trupala. Na osnovu ugovora, država im isplaćuje milijune eura

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025