Pucnjava u sinagogi u SAD-u: Osmero mrtvih, više ranjenih

U američkom Pittsburghu napadač je ušao u sinagogu na aveniji Wilkins i počeo pucati. Jedan od svjedoka je vidio da je jedan muškarac ušao u zgradu. Policija se nalazi na terenu i blokirala je područje, javlja Mirror te je građane zamolila da ga izbjegavaju. Ubijeno je osmero ljudi, a više je ozlijeđenih, javlja CBS Pittsburgh.

Osumnjičen je muškarac bijelac, predao se policiji, a kako javlja CBS bio je ozlijeđen i puzao je.

Tijekom napada je navodno vikao: 'Svi Židovi moraju umrijeti'.

BREAKING: Police are responding to an active shooter situation at the Tree of Life Congregation Synagogue in Pittsburgh, Pennsylvania.

Policija je ušla u vatreni sukob s napadačem i Mirror javlja kako su dvojica policajaca ozlijeđena. Napadač je upao u sinagogou usred molitve kad je hram bio pun vjernika.

Američki predsjednik Donald Trump rekao je da prati situaciju u subotu ujutro u Pittsburghu gdje se čini da je bilo "više žrtava", piše Reuters.

Watching the events unfolding in Pittsburgh, Pennsylvania. Law enforcement on the scene. People in Squirrel Hill area should remain sheltered. Looks like multiple fatalities. Beware of active shooter. God Bless All! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 27, 2018

BREAKING: HEAVY POLICE ACTIVITY AT TREE OF LIFE SYNAGOGUE IN SQUIRREL HILL pic.twitter.com/nHIPehF3ar — Chris Lovingood WTAE (@CLovingoodWTAE) October 27, 2018