UŠETAO SA SAČMARICOM
Pucnjava u školi u Turskoj! Bivši učenik (18) ranio je 16 ljudi
Najmanje 16 ljudi je ozlijeđeno u pucnjavi u srednjoj školi u Sivareku na jugu Turske. Tamošnje vlati objavile su da je 18-godišnji napadač, inače bivši učenik škole, došao sa sačmaricom i krenuo pucati, prenosi CNN.
Nakon pucnjave, sakrio se u zgradi i na posljetku sam sebi presudio s puškom. Jedan od profesora je teško ozlijeđen.
Motiv napada za sada je nepoznat. Policija je na mjesto zločina stigla ubrzo nakon dojave, a nakon što se napadač odbio predati, krenula je brza evakuacija studenata i profesora.
Na snimkama koje se šire društvenim mrežama vide se učenici kako bježe iz škole.