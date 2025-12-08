Prema do sada dostupnim informacijama u pucnjavi nije bilo ozlijeđenih. Navodno je počinitelj sam pozvao policiju
Pucnjava u šoping centru u Oslu, uhitili su osumnjičenika
Norveška policija u ponedjeljak je priopćila da je primila dojave o pucnjavi u trgovačkom centru u Oslu te da je uhićen osumnjičeni napadač.
Policija je pretraživala prostorije u potrazi za potencijalnim žrtvama i drugim uključenima, navodi se u priopćenju.
Prema do sada dostupnim informacijama u pucnjavi nije bilo ozlijeđenih, objavila je kasnije policija, a centar, koji je bio privremeno evakuiran, u međuvremenu je ponovno otvoren.
- Ispostavilo se da je ispaljen jedan hitac. Imamo kontrolu nad počiniteljem - potvrdio je voditelj operacija Tor Grøttum. Prema navodima policije, osumnjičeni je mladić koji je sam obavijestio policiju o svom činu. Voditelj intervencije izjavio je kako pucanj nije bio usmjeren ni prema kome.
- Hitac je u stropu. Ništa ne ukazuje na to da je pokušao nekoga ozlijediti - rekao je. Iako motiv napada još nije poznat, mladić je bio teško naoružan. Navodno je koristio sačmaricu, a kod sebe je, prema policijskim izvorima, imao još dva pištolja, bejzbolsku palicu i vjerojatno nož..
