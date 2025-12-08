Obavijesti

News

Komentari 6
NEMA OZLIJEĐENIH

Pucnjava u šoping centru u Oslu, uhitili su osumnjičenika

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Pucnjava u šoping centru u Oslu, uhitili su osumnjičenika
Foto: TERJE PEDERSEN/REUTERS

Prema do sada dostupnim informacijama u pucnjavi nije bilo ozlijeđenih. Navodno je počinitelj sam pozvao policiju

Norveška policija u ponedjeljak je priopćila da je primila dojave o pucnjavi u trgovačkom centru u Oslu te da je uhićen osumnjičeni napadač.

Policija je pretraživala prostorije u potrazi za potencijalnim žrtvama i drugim uključenima, navodi se u priopćenju.

Pokretanje videa...

Oslo: Autobus uletio kroz izlog trgovine 03:02
Oslo: Autobus uletio kroz izlog trgovine | Video: 24sata/reuters

Prema do sada dostupnim informacijama u pucnjavi nije bilo ozlijeđenih, objavila je kasnije policija, a centar, koji je bio privremeno evakuiran, u međuvremenu je ponovno otvoren.

- Ispostavilo se da je ispaljen jedan hitac. Imamo kontrolu nad počiniteljem - potvrdio je voditelj operacija Tor Grøttum. Prema navodima policije, osumnjičeni je mladić koji je sam obavijestio policiju o svom činu. Voditelj intervencije izjavio je kako pucanj nije bio usmjeren ni prema kome.

- Hitac je u stropu. Ništa ne ukazuje na to da je pokušao nekoga ozlijediti - rekao je. Iako motiv napada još nije poznat, mladić je bio teško naoružan. Navodno je koristio sačmaricu, a kod sebe je, prema policijskim izvorima, imao još dva pištolja, bejzbolsku palicu i vjerojatno nož..

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
Andrea prijavila nasilje, policija stavila krivi datum. Prijavu su odbacili. Nakon toga je ubijena
DVOSTRUKO UBOJSTVO

Andrea prijavila nasilje, policija stavila krivi datum. Prijavu su odbacili. Nakon toga je ubijena

Andreja K. je 2024. prijavila da ju je bivši muž fizički ozlijedio dok su bili u braku. Zbog krivog datuma je sud mogao samo odbaciti prekršajnu prijavu protiv bivšeg supruga, koji sjedi u zatvoru zbog njenog ubojstva
VIDEO Evo tko je tip koji je gazio ruže za ubijene žene na Trgu! Snimili su ga među moliteljima
SKANDAL NA TRGU

VIDEO Evo tko je tip koji je gazio ruže za ubijene žene na Trgu! Snimili su ga među moliteljima

Ruže je tamo postavila umjetnica Arijana Lekić-Fridrih, a njih 38 simbolizira 38 ubijenih žena u zadnje tri godine. Na snimci se vidi kako muškarac namjerno gazi po ružama
Klečavac i gazitelj ruža oglasio se o sramotnom činu na Trgu: Pogledajte što je sve nadrobio
POKUŠAVA OPRAVDATI KUKAVIČKI ČIN

Klečavac i gazitelj ruža oglasio se o sramotnom činu na Trgu: Pogledajte što je sve nadrobio

Nakon vala osuđujućih reakcija, Kumerle se oglasio videom u kojem pokušava opravdati svoj postupak. Nazvao ga je "spontanim performansom"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025