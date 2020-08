Pucnjava zbog nevjeste: Policija ga sumnjiči za pokušaj ubojstva

Zagrebačka policija je nakon istrage pucnjave u Dugavama izvijestila da 49-godišnjaka sumnjiče za pokušaj ubojstva. Muškarac (31) lakše je ozlijeđen

<p>Zagrebačka policija provela je kriminalističko istraživanje nad 49-godišnjakom zbog sumnje na pokušaj ubojstva. Naime, to je rezultat obiteljske svađe koja je rezultirala pucnjavom koja se čula u zagrebačkim Dugavama u utorak oko 22.40 sati. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Pucnjava u Dugavama</strong></p><p>U Novom Zagrebu je 31-godišnjak došao pred zgradu i bacio kamen u prozor jednog stana. Potom je iz zgrade drugi muškarac (49) u njegovom smjeru ispalio jedan hitac iz vatrenog oružja, pri čemu je 31-godišnjaka lakše ozlijedio.</p><p>Nakon kriminalističkog istraživanja posebno izvješće je dostavljeno Županijskom državnom odvjetništvu u Velikoj Gorici.</p><p>Kako smo neslužbeno doznali, obitelj je došla sa snahom njezinu ocu, valjda su odlučili raskinuti brak, na što je mladenkina obitelj burno reagirala jer očito misle da im je tako u njihovoj zajednici ukaljana čast. Kako su nam rekli sugovornici iz kvarta, s tom obitelji je znalo i prije biti problema, i galame su bile česte, a nerijetko je bilo i tučnjava.</p><h2>'Dogovoreni brak je velika nesreća'</h2><p>- Među nekim ljudima u toj zajednici, nažalost, postoje dogovoreni brakovi. I te brakove ugovaraju sami roditelji a da se mladi ne upoznaju i ne vide. Uz to, postoji običaj davanja miraza mladenkinoj obitelji s kojim mlada kupuje stvari za sebe kako bi spremna ušla u takav brak - rekla nam je<strong> Anka Dalipovski</strong>, predsjednica Centra za provedbu integracije Roma u RH i EU.</p><p>- Čast je među Romima vrlo osjetljiva, ali i subjektivna stvar. Oko braka uvijek su svi oprezni. Naime, među određenim dijelom našeg društva postoji provjera nevinosti mlade s famoznom ‘krvavom plahtom’, koju provjeravaju svekrva i mladenkina mama. Kako se kolokvijalno kaže, mlada mora biti ‘čista’. I ako dođe do suprotnog, to je za neke velika sramota, pogotovo za obitelj mladoženje. Nažalost, mladenke za koje se misli da su nevine, a na kraju ispadne suprotno, više nemaju mjesta u društvu i stigmatizirane su. Često se moraju udati za muškarce koji su već bili oženjeni. Ovakvi običaji su opstali u velikom postotku, ali ohrabrujuće je što je u velikim gradovima vrlo malo dogovorenih brakova jer su djevojke obrazovanije - pojasnila je Dalipovski.</p>