Detalji okršaja bivše TV zvijezde i zaštitara! Susjedi oprezni: 'Svi mi znamo kakav je Leon Lučić'

Gosti u kafiću u zagrebačkom naselju Središće ispijali su jutarnju kavu. Među njima je sjedio i bivši policajac i TV zvijezda Leon Lučić. Viđali su ga. Bilo je to sasvim uobičajeno jutro. Lučić je ustao, platio piće i otišao. Desetak minuta kasnije krenula je drama. Prvo je u kafić uletio još jedan muškarac, kako se ispostavilo radi se o Denisu M., inače tjelohranitelju i zaštitaru.

- Gdje je Leon, pi**a - vikao je, pričaju svjedoci. Okupljeni su mu u šoku rekli da ne znaju.

Ljutiti muškarac potom je sjeo u svoj Porsche i odvezao se nekoliko desetaka metara dalje prema kružnom toku u Ulici Ede Murtića, odmah iza Muzeja suvremene umjetnosti. Naime, Lučić živi u blizini.

Muk koji je nastao nakon odlaska muškarca naglo je prekinuto svađom, a onda i pucnjavom.

Leon Lučić je hicem iz pištolja teško ranio Denisa M. te ga nakon toga i udario. Čitav okršaj snimili su građevinski radnici koji su se nalazili na zgradi preko puta.

- Mi smo taman doručkovali, odjednom smo čuli galamu, a nakon toga i pucnjavu. Nismo znali što se događa. Kasnije su se pojavili policija i Hitna pomoć, a nakon nekog vremena sve je bilo pod opsadom. Nismo mogli vjerovati da smo snimili pokušaj ubojstva - prokomentirao nam je jedan od radnika.

Denis M. navodno je ranjen u nogu, a kako su prepričali i sami očevici, Lučić ga je nakon pucnjave udario nogom. Incident se odvio svega nekoliko stotina metara od osnovne škole. Lučić je nakon drame uletio u obližnju zgradu, u svoj stan i tamo se sakrio.

Brza intervencija policije

Policija je stigla na mjesto događaja nevjerojatno brzo, svega tri minute nakon dojave. Ozlijeđeni Denis prebačen je vozilom Hitne pomoći u Klinički bolnički centar Zagreb. Osim interventne policije, na mjesto događaja stiže i specijalna policija s dugim cijevima. Središće je u međuvremenu postalo središte velike policijske akcije.

U jednom trenutku nekoliko specijalaca ušlo je u zgradu, popelo se na prvi kat, gdje se Leon skrivao u svom stanu, te su ga uhitili. U policijsku postaju odveli su ga na stražnji ulaz. Stanovnici Središća i dalje su u šoku, pogotovo oni koji su samo nekoliko desetaka minuta prije pucnjave sjedili u kafiću s Lučićem.

- Bio je normalan, šutio kao i inače. Onda je otišao prema svojoj zgradi. Svi mi znamo tko je Leon Lučić, ali nismo očekivali da će se poubijati baš kod nas u ulici - kaže za 24sata šokirani susjed koji je svjedočio drami u Središću.

Susjed koji je svjedočio incidentu ispred zgrade rekao je i kako se dvojac prije pucnjave glasno prepirao.

- Svađali su se i jedan je krenuo na drugoga. Nakon toga je taj izvadio pištolj i pucao mu u nogu, a onda ga je još udario nogom i vratio se u zgradu - ispričao nam je.

Drugi susjed kaže kako je prvi put vidio ovakvu policijsku akciju.

‘Svi znamo kakav je Leon...’

- Ovo sam mogao gledati samo u filmu. Puno policajaca s pištoljima, puškama, strašno. Ne mogu vjerovati da se takvo što dogodilo. Leona inače viđam tu u naselju. Svi mi znamo za njegove probleme i, iskreno, izbjegavamo ga. Znam da mi je poštar rekao da mu je donosio poštu koju nikad nije podigao. Živio je čudnim životom. Tko zna što je pozadina, nadam se samo da se više neće ponoviti takva pucnjava, strah nas je zbog djece. Bio je radni dan, netko je slučajno mogao naletjeti na njih - prokomentirao je jedan od građana.

- Ne bih ništa komentirala, znam kakva je to ekipa i ne želim se petljati. Mogu samo reći kako sam čula dernjavu, pucnjavu i kasnije vriskove. Sto stvari može biti povod - rekla nam je druga susjeda.

Drugi svjedok prokomentirao nam je i kako je vidio da ozlijeđenom teče krv iz noge.

- Kad smo čuli pucanj, vidjeli smo i kako muškarac s krvavom nogom leži na podu. Nismo prilazili jer nas je bilo strah. Kasnije smo vidjeli Hitnu pomoć, a odmah smo pomislili da Lučić ima veze s incidentom jer znamo da on tu živi - rekli su nam susjedi.

Dodali su i kako će se sve brzo utvrditi s obzirom na to da je sve puno nadzornih kamera. U blizini se nalaze i restoran, ali i razne trgovine s opremom za bicikle.

Ubrzo nakon uhićenja oglasio se i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović, koji je pohvalio reakciju policijskih snaga.

- Brzina reakcije policije, profesionalnost i učinkovitost su za svaku pohvalu. Od dojave do dolaska na teren prošle su samo tri minute. Interventna i specijalna policija odmah su krenuli na mjesto zločina, dok se osumnjičenik sklonio u zgradu. Kriminalističko istraživanje je u tijeku, a o motivima napada još je prerano govoriti - rekao je Božinović.

Rekao je i da želi izdvojiti dvije stvari.

- Prvo, nitko od građana nije ozlijeđen. Drugo, brzina reakcije, profesionalnost i učinkovitost bili su, ako to ovdje javno mogu reći, za svaku pohvalu - rekao je Božinović.

Nije potvrdio da je riječ o Lučiću niti je želio govoriti o motivima.

Ravnateljica škole zvala roditelje

- U ovom trenutku ne bih spekulirao, ali mislim da je riječ o osobi koja je od ranije poznata policiji - zaključio je ministar.

U neposrednoj blizini mjesta incidenta nalazi se Osnovna škola Središće, što je dodatno uznemirilo lokalne roditelje. Neki su dobili poruku da mogu doći po svoju djecu, a to je izazvalo zabrinutost, iako panike, kako tvrdi ravnateljica, nije bilo.

- Javili smo roditeljima da su djeca na sigurnom, ali samo zato što se nakon škole djeca zadržavaju u perivoju. Rekli smo da mogu doći po njih u školu - objasnila je ravnateljica Violeta Vragotuk.

Dodala je kako je ministarstvu i nadležnim službama odmah poslala obavijest o situaciji i osigurala sve potrebne mjere sigurnosti.

Nakon što su Lučića odvezli u policiju, mjesto događaja napustili su i specijalci, a došli su policijski forenzičari koji su pregledavali svaki komad zgrade, od unutrašnjosti pa sve do parkinga i spomenutog Porschea. Policija je satima nakon incidenta čuvala Lučićev stan.

Bivši policajac i TV zvijezda

Inače, Lučić je bivši policajac. Nakon odlaska iz policije, kao glumac-naturščik, pojavio se u hrvatskoj kriminalističkoj seriji "Krim tim 2", gdje je tumačio ulogu policijskog inspektora. Protiv njega su kasnije podignute ozbiljne optužbe koje uključuju pokušaj iznude, prijetnje, zlouporabu službenih podataka i sudjelovanje u kriminalnim radnjama. Tijekom privođenja je tada vrijeđao novinare i imao vidljive masnice ispod oba oka, rezultat sukoba s poduzetnikom i njegovom pratnjom. Propucani Denis M. bivši je zaštitar poznatog zagrebačkog noćnog kluba Nec u Veslačkoj, koji već godinama radi kao tjelohranitelj jednog nogometaša beogradske Crvene zvezde.

- Strašno, da se tako nešto filmski može dogoditi kod nas u ulici. Mislim da je to bilo u samoobrani. Koliko se meni čini, čovjek u Porscheu je došao izudarati Lučića, a onda je on izvadio pištolj i pucao mu u nogu. Nakon toga ga je i udario pa otišao u zgradu - govori nam jedan od susjeda koji je sve vidio.

Lučić je trenutačno u pritvoru, a nad njim se provodi kriminalističko istraživanje koje će pokušati razjasniti motive pucnjave. 