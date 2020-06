Puhovski: 'Sva ta nova lica imaju nula šansi sudjelovati u moći, samo žele fino živjeti.'

Vjeroučitelj, glumac, komičar, pjevač... Sve su to ljudi koji će na ovim parlamentarnim izborima pokušati ući u Sabor, a njihove su šanse za RTL komentirali Žarko Puhovski i Mate Mijić

<p>Kao gosti <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/parlamentarni-izbori-2020/3827444/direkt-dobiva-zamjenu-za-ninu-raspudica-mogu-li-komentari-izbora-sad-postati-jos-zanimljiviji/" target="_blank">RTL Direkta</a> nadolazeće izbore komentirali su Žarko Puhovski te Mate Mijić, inače bivši Škorin glasnogovornik u predsjedničkoj kampanji. </p><p>Prvo su komentirali šanse Nine Raspudića i njegove supruge, koji će na izbore na listama Mosta. </p><p>- Nažalost, mislim da imaju šanse. Kao njegov prijatelj, govorim da nije dobro što će ući u Sabor. Imat će manje slobode i manji doseg. Ali, on računa da igra drugu utakmicu i dovoljno je mlad da proba. Želim mu sreću", kazao je Puhovski, a Mijić se osvrnuo na Pervana i Dreleta:</p><p>- Nisam siguran da će se naći na listama... Mogu gledati osobna iskustva, posebno s Pervanom. On je inteligentan, ali pitanje je koliko nečije kvalitete dolaze do izražaja u prirodnijem im okruženju.</p><p>Što je s doktorom Nogalom?</p><p>- Ima određeni kapital, ali izabrao je opciju koja nema potencijal za nešto postići. To je bačeni potencijal", ističe Mijić, a Puhovski je potom komentirao šanse Vilija Beroša:</p><p>- Ima šanse, itekako. Ali, mislim da će biti samo "jedan od" kad uđe u Sabor. Pitanje je hoće li biti ministar ili u nekom od odbora. To je daleko manje od onoga čime se bavio posljednjih mjeseci, kad su u pitanju bili život i smrt, komentirao je Puhovski <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/parlamentarni-izbori-2020/3827444/direkt-dobiva-zamjenu-za-ninu-raspudica-mogu-li-komentari-izbora-sad-postati-jos-zanimljiviji/" target="_blank">za RTL</a>. </p><p>Marija Selak Raspudić rekla je da se osjeća kao da se odlučila na prostituciju, a ne politiku, s obzirom na sve komentare koje sluša.</p><p>- Ne bih tako govorio, u politici nije ništa manje "prostitucije" i izostanka morala nego na fakultetima, a to govorim kao stari profesor koji nešto zna o Saboru. Drugi je problem - moć. Čovjek se politikom bavi zbog moći. Svi ti ljudi imaju nula šansi sudjelovati u moći. Oni mogu biti samo pripovijedala s velikom plaćom. Fino bi živjeli. Ali, za ljude takvih ambicija to je premalo, rekao je Puhovski.</p><p>Mate Mijić potom je komentirao štete li aktualne afere HDZ-u uoči izbora.</p><p>- Naravno da štete. Iz opozicijskih redova čujemo da su si ovo "naštimali" kako bi ispalo da se bore protiv korupcije, ali ispada kao da je Vlada korumpirana jer ti su ljudi imenovani u ovom mandatu. To nikako ne ide u prilog HDZ-u no pitanje je kako će to iskoristiti drugi, posebno alternativne stranke. Novac na takvim projektima masovno nestaje, a sad se spominje da dolaze nove milijarde i vlada nepovjerenje kako će se iskoristiti.</p><p>Možda je ministar energetike Tomislav Ćorić žrtva cijele situacije jer nema ga na izbornim listama.</p><p>- Proslavio se genijalnom rečenicom, kad je rekao da je njegova supruga potpredsjednica udruge za lobiranje koja se ne bavi lobiranje. U čitavom ludilu, to je najluđa rečenica u posljednjih nekoliko tjedana. Pokazatelj je to da se gube živce, a gubi ih i Plenković pozivom policiji u Rijeci. To je skandalozno, zamislite policajca kako nekoga ide uhititi, odmah bi se mislilo da je to zbog Plenkovića. Namjerno to koristi, kao i prozivkama DORH-a, za koji zna da je prevarantska institucija, oštar je Puhovski.</p><p>Sukob Milanovića i Plenkovića?</p><p>- To je kampanja, ali kod njih ego igra presudnu ulogu. Da postoji razumijevanje između njih, vidi se iz aviona. Predsjednik nije fan Davora Bernardića i radije bi bio s Plenkovićem nego Bernardićem, zaključio je Mijić <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/novosti/hrvatska/parlamentarni-izbori-2020/3827444/direkt-dobiva-zamjenu-za-ninu-raspudica-mogu-li-komentari-izbora-sad-postati-jos-zanimljiviji/" target="_blank">u razgovoru za RTL</a>. </p>