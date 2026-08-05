Puja: Poznato je tko je bio agresor, a tko je branio dom

Predsjednik Udruge 7. gardijske brigade ''Puma'' Robert Puja u srijedu je istaknuo da su hrvatski branitelji ponosni na sudjelovanje u stvaranju Hrvatske te poručio kako je svima vrlo dobro poznato tko je u Domovinskom ratu bio agresor, a tko je branio svoj dom i svoju domovinu.

Oluja je bila odgovor na višegodišnju okupaciju hrvatskih teritorija, akcija kojom je slomljen srpski agresor te simbol hrvatske pobjede, izjavio je Puja na središnjoj proslavi 31. obljetnice VRO Oluja, navodeći da i danas postoje pokušaji iskrivljavanja istine o Domovinskom ratu .

''Pokušava se prikazati kako su odgovornost i krivnja podjednake, iako je svima vrlo dobro poznato tko je bio agresor, a tko je branio svoj dom i svoju domovinu'', naglasio je.

Ističe da je Domovinski rat bio pravedan, obrambeni i oslobodilački te da to trebaju znati i mladi naraštaji.

''Hrvatska je danas snažna, stabilna i sigurna država, članica EU i NATO-a, zemlja brojnih postignuća i velikih mogućnosti. To je država koju su stvarali hrvatski branitelji i na koju svi možemo biti ponosni, Hrvatska kakvu smo sanjali i za kakvu smo se borili'', kazao je.

Poručio je i kako su hrvatski branitelji ponosni što su sudjelovali u stvaranju slobodne i samostalne Hrvatske. "Zato želimo da se naša uloga vrednuje isključivo kroz istinu o Domovinskom ratu i da nas se nikad ne poistovjećuje s bilo kojim prošlim režimom, jer hrvatski branitelji tome ne pripadaju'', rekao je Puja.

Oluju ćemo slaviti dok nam živo srce bije!

Kao najbolnije i još uvijek otvoreno pitanje iz Domovinskog rata, naveo je rješavanje sudbine nestalih osoba.

''Iako su u proteklih deset godina uloženi golemi napori i postignuti značajni rezultati, mnoge sudbine su i danas nepoznate. Stoga se i u ovoj prigodi, pridružujem apelu njihovih obitelji i Ministarstva hrvatskih branitelja te pozivam sve koje mogu pomoći da napokon to i učine'', rekao je.

Predsjednik Udruge 7. gardijske brigade napomenuo je da branitelji ni u jednom trenutku nisu posustali u u svoj borbi, unatoč brojim poteškoćama početkom 1990-ih, kao što su nedostataka naoružanja i međunarodni embargo na oružje.

''Onima koji ni danas ne znaju što je bilo, posebno onima koji s druge strane Dunava i Save potiču huškačku retoriku i siju sjeme mržnje, poručujem da je pobjedonosna Oluja kruna svih naših akcija i slavit ćemo je sve dok nam živo srce bije'', kazao je Puja.

Puja je časnik Hrvatske vojske koji je u Domovinskom rata bio pripadnik 1., a potom i 7. gardijske brigade, s kojima je prošao ratišta diljem zemlje i sudjelovao u nizu operacija, među kojima je i Ljeto ’95., u kojoj je ranjen. Nositelj je više odlikovanja.