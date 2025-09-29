Obavijesti

News

'POPLAVA' U ZAGREBU

Pukla je vodovodna cijev na križanju Selske i Krapinske, radnici su radili cijelu noć

Piše HINA,
Pukla je vodovodna cijev na križanju Selske i Krapinske, radnici su radili cijelu noć
Promet će se do završetka asfaltiranja u smjeru sjevera odvijati po jednoj traci, uz mogućnost skretanja prema Krapinskoj ulici. Zbog toga su moguće pojačane gužve

Na križanju Selske ceste i Krapinske ulice u nedjelju oko 21 sat pukla je vodovodna cijev pa su radnici Vodoopskrbe i odvodnje (ViO) radili cijelu noć i završili sanaciju u 5.20 sati, a sada su na terenu Zagrebačke ceste koje saniraju prometnicu te je na snazi privremena regulacija prometa.

Do završetka asfaltiranja zatvorena je jedna prometna traka u Selskoj u smjeru sjevera te lijevi skretač na Selskoj u Krapinsku u smjeru juga, kao i lijevi skretač iz Krapinske u Selsku, izvijestili su iz Zagrebačkog holdinga.

Promet će se do završetka asfaltiranja u smjeru sjevera odvijati po jednoj traci, uz mogućnost skretanja prema Krapinskoj ulici. Zbog toga su moguće pojačane gužve te se građanima preporučuje da koriste alternativne pravce što je više moguće. Promet u smjeru juga odvijat će se nesmetano.

GRAĐANI BEZ VODE Potop u Rockfellerovoj ulici, voda se slila u podrum bolnice, dio Zagreba ostao bez vode
Potop u Rockfellerovoj ulici, voda se slila u podrum bolnice, dio Zagreba ostao bez vode

Iz Zagrebačkog holdinga podsjetili su da je ovo ljeto završena obnova vodoopskrbnog cjevovoda u Ilici više od 500 metara, koji je datirao još iz 19. stoljeća.

Izvijestili su i da ovaj tjedan kreću radovi obnove cjevovoda u Krapinskoj ulici od Kostelske do Ozaljske ulice.

Početak je to projekta obnove magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda od Selske ceste do Avenije Marina Držića koji prolazi kroz Brlošku, Kostelsku, Krapinsku te Ulicu grada Vukovara do Avenije Marina Držića. Ukupna duljina planiranog zahvata je je gotovo 4.200 metara, uz ugovorenu vrijednost radova od 3,4 milijuna eura, bez PDV-a.

