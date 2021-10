Ljudi koje je Tomislav Tomašević direktno imenovao u upravu Zagrebačkog holdinga prije više od tri mjeseca, došli su u sukob s Nadzornim odborom, ali porasla je napetost i između njih i Tomaševića. Radi se o predsjedniku uprave Nikoli Vukoviću i članu uprave Anti Samodolu. Niti jedan od njih dvojice se nije jučer pojavio na sjednici zagrebačke Skupštine na kojoj je bilo izvješće o poslovanju Holdinga za prošlu godinu. Iako je izvješće od prošle uprave, imali su priliku predstaviti svoju viziju razvoja jer inače uopće javno ne istupaju. Međutim, to se nije dogodilo, a oporba je zbog toga napustila Skupštinu. Čak se pronio glas, a to je javno rekao i HDZ-ov Mislav Herman, da su obojica podnijeli ostavke. Još sinoć smo utvrdili da nije istina da su podnijeli ostavke, ali smo saznali da je lako moguće da ostanu bez svojih funkcija.

U Možemo! i Gradu, ali i ljudi bliski Vukoviću i Samodolu, još su prilično zakopčani i ne žele javno o tome pričati. No, ono što svi potvrđuju, da postoji ogromni problem i "da se situacija mora hitno riješiti". Za danas je sazvan i hitni sastanak uprave s Tomaševićem.

Zavisno od sugovornika, jedan dio smatra da bi prije Tomašević mogao maknuti njih dvojicu. Drugi smatraju da će sami otići. Postoji i mogućnsot dogovora, ali tada bi Tomašević trebao žrtvovati svog čovjeka u Nadzornom odboru. Ono što nam je potvrđeno je da je Samodol već rekao da će on otići. Ali neki smatraju da je to bilo u afektu i da se može predomisliti. Vuković daje podršku Samodolu jer je on i inzistirao da dođu zajedno. Tako da Vuković smatra da ako budu micali Samodola, odlazi i on, prepričavaju nam sugovornici.

- Vuković i Tomašević još dobro funkcioniraju iako se razmimoilaze oko nekih stvari, ali problem je u trećim osobama. Samodol je rekao da odlazi, ali treba smiriti situaciju i razgovarati - kaže nam jedan sugovornik ne želeći iznositi detalje do sastanka.

Nije želio potvrditi niti opovrgnuti da je ta "treća osoba" Ratko Bajakić, investicijski stručnjak koji je član savjeta Možemo! i kojeg je Tomašević također bez javnog natječaja imenovao u Nadzorni odbor. I koji je odmah upao u aferu jer je baš njegova sestra bila javna bilježnica koja je bila plaćena za ovjeravanje dokumenata pri imenovanju u Holdingu.

Prema dijelu sugovornika, Bajakić je mislio da će preko Nadzornog odbora imati više utjecaja na upravu. No, u Holdingu za razliku od dioničkih društava to nije tako. Samodol i Vuković baš ne drže do njegovih želja. A navodno su odbili i samu primisao na njegovu ideju da Holding skupi novac tako što bi se dio prodao građanima kroz inicijalnu javnu ponudu (IPO).

Neki bliski Tomaševiću su nam već ranije rekli da se dvojac Vuković-Samodol ponaša prilično svojeglavo i da raste nezadovoljstvo njima. S druge strane, oni bliski dvojcu tvrde da samo žele raditi svoj posao, a nezadovoljni su što im Tomašević veže ruke, što ih ne sluša i treba mu puno vremena za odluke. Tako su im bili blokirani neki potezi, zabranjeno im je bilo kakvo javno istupanje, ured gradonačelnika im želi sve držati pod kontrolom.

Tu je navodno i problem s troje novih članova uprave koji su imenovani na javnom natječaju. Radi se o Ivanu Novakoviću, Borisu Sesaru i Matiji Subašić- Maras koji su počeli raditi tek od početka rujna. Iako je Vuković dao svoje sugestije nakon razgovora s prijavljenima na natječaj, nije prošao niti jednog tko je on predložio, nego je Tomašević sa svojim zamjenicama izabrao druge ljude. Iako su sve troje menadžeri, Vuković i Samodol smatraju da nedovoljno poznaju Holding i kako on funkcionira, a nisu "legli" ni sindikatima.

Anegdota koja se prepričava je da je jedan od novih članova uprave odmah po dolasku inzistirao na službenom autu kojeg nije bilo, pa mu je Samodol bacio ključeve nekog auta preko stola.

Sve ove informacije smo saznali iz razgovora s nekoliko osoba iz nove političko-upravljačke strukture Zagreba. No, ono što je vidljivo bez obzira na razloge sukoba je činjenica da "zapovjedna vertikala" očito ne funkcionira, nema zajednički dogovorenih ciljeva i metoda kako do njih doći između gradonačelnika, ljudi koje je postavio u Nadzorni odbor i upravu.

A o konačnoj sudbini Vukovića i Samodola će se više znati popodne. Hoće li uspjeli doći do nekog kompromisa ili će zaista otići obojica ili samo jedan.