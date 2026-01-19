Obavijesti

DOLAZE CISTERNE

Pukle vodovodne cijevi u četiri zagrebačka kvarta: 'Radovi traju, molimo za strpljenje'

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Tomislav Miletic/PIXSEL

zbog puknuća cjevovoda, bez vode je dio potrošača u Ulici fra Luje Maruna do 12, ulicama Vrhovec i Mlike Trnine do 13 sati, ulici Podgaj do 13.35 sati te na Kraljevečkoj cesti do 13.35 sati.

Privremeni prekid u opskrbi vodom u tijeku je na Knežiji, Vrhovcu, Borovju, Mlinovima i Kupinečkom Kraljevcu, javili su u ponedjeljak iz Zagrebačkog holfinga.

Kako navode, zbog puknuća cjevovoda, bez vode je dio potrošača u Ulici fra Luje Maruna, do 12, ulicama Vrhovec i Mlike Trnine, do 13 sati te ulici Podgaj, do 13.35 sati. Zbog puknuća cjevovoda bez vode su i potrošači na Kraljevečkoj cesti, do 13.35 sati. 

- Za vrijeme trajanja radova opskrba vodom osigurana je autocisternama s oznakom "VODA ZA PIĆE". Molimo korisnike navedenog područja za razumijevanje i strpljenje - pišu iz Zagrebačkog holdinga.

