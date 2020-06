Pukotine na zidovima se šire, a stalno trese. Živimo u strahu...

SNALAZE SE Supružnici Budek i Dujić iz Markuševca u strahu su od stalnih podrhtavanja. Ističu da ih nisu posjetili ni iz Grada ni iz Vlade

<p>Najteže je u životu spavati na tuđem krevetu i biti za tuđim stolom. Upravo zato si preuređujemo dom, nema nam druge, kroz suze priča Vid Budek (71) iz Markuševca.</p><p>Potres koji je Zagreb iznova zatresao u srijedu jako ga je uplašio.</p><p>- Sav se namještaj tresao i čula se nevjerojatna tutnjava. Izašli smo na ulicu, na kojoj su se počeli okupljati i susjedi. Strahovali smo od novog podrhtavanja - opisala je supruga Marica (66) paniku koja ih je obuzela u srijedu nešto prije 18 sati.</p><p>Vid je invalid i dijabetičar, nervozan je te ima problema s rukama i ramenima jer se kao mladić ozlijedio. Kaže kako je spor, a djeca mu mogu pomoći samo vikendima jer rade.</p><p>U ova tri mjeseca, koliko je prošlo od jakog potresa koji je pogodio Zagreb, sa suprugom Maricom preuredio je garažu.</p><p>No radovi još traju.</p><p>- Trenutačno spavamo u garaži, preuredili smo je u sobu. Dobili smo i kontejner na godinu dana te smo u njemu uredili kuhinju i uveli plin - objašnjava.</p><p>Trenutačna mu je preokupacija urediti kupaonicu, no problem su mu instalacije. Kanalizacijske cijevi su duboko u tlu i boji se da ih neće moći spojiti u prostoriju koja je isprva trebala biti podrum. Kuća im ima crvenu zastavicu i neupotrebljiva je, a u zadnja tri mjeseca pukotine su se dodatno proširile.</p><p>- U kući se ne zadržavamo jer je preopasno, ali kako se nismo imali gdje kupati, morali smo do kupaonice pa makar poginuli - priča Vid te dodaje da se zid nakon svakog potresa sve više naginje prema van i pitanje je vremena kad će se urušiti. Ni sam ne zna što točno zidove drži na okupu, kaže, vjerojatno krov, a to ga dodatno zabrinjava, jer bi prilikom urušavanja kuće sav materijal pao upravo na kontejner koji su smjestili u dvorištu. I on i supruga su u mirovini i dane provode preuređujući kuću.</p><p> </p><p>Kako kažu, sve ide polako jer su stari i bolesni, ali znaju da im nitko neće pomoći ako se oni sami ne angažiraju.</p><p>Vid bi uskoro trebao i na bolničko liječenje, ali odgađa termin koliko god može. Već je sredina lipnja pa se želi što prije skućiti. Iako im je dom neupotrebljiv, kaže, nema gdje drugdje, tu mu je sav život.</p><p>I on i supruga osjećaju se zaboravljenima od svijeta i dodaju kako ih je Grad Zagreb sasvim zaboravio jer ih nitko još od velikog potresa 22. ožujka nije posjetio niti pitao kako su.</p><p>Osim supružnika Budek, u radovima je i Zvonko Dujić iz Markuševca.</p><p>Iako nije paničar, u srijedu je tijekom potresa izašao na ulicu.</p><p>- Svi smo u strahu i stalna podrhtavanja koja se kod nas javljaju jako su utjecala na našu psihu, a pukotine na kućama se šire - rekao je Dujić. Zadnja tri mjeseca preuređuje obiteljsku kuću, a započeo je od spavaće sobe, koja je bila najoštećenija.</p><p>Strop se gotovo sasvim urušio, a upravo u toj sobi spava njegovih pet unučića kad dođu u posjet. Kako bi im osigurao siguran boravak, krenuo je renovirati upravo nju.</p><p>- I djeca su u brizi. Često pitaju kad će novi potres, stariji stalno prate aplikaciju. Tužno - kaže Zvonko.</p><h2>'Onima u zgradama je lakše, imaju pričuvu'</h2><p>Privatne su kuće najviše stradale. I istina je da će se zgrade lakše obnavljati nego privatni domovi jer će tu grad ili država prije primopoći. Uz to, u zgradama ljudi imaju pričuvu, lakše će dobiti kredite - rekao je <strong>Dražen</strong> koji nadgleda radove na obnovi jedne zgrade u Đorđićevoj ulici u Zagrebu.</p><p>Situacija nakon potresa magnitude 3,1 po Richteru koji je u srijedu oko 18 sati pogodio Zagreb i okolicu je mirna. Centrom grada kreću se ljudi bez straha od urušavanja krovova ili pak, s druge strane, koronavirusa koji ponovno prijeti Hrvatskoj.</p><p>Štoviše, ljudima je dosta nevolja i jedva su dočekali vratiti se (novo)normalnim životima. </p><h2>Žive u strahu</h2><p>Dražen koji radi na obnovi jedne zgrade dodao je kako sinoćnji potres nije uzrokovao daljnja oštećenja, ali kaže da susjedi pričaju da su u konstantnom strahu.</p><p>U strahu je i gospođa<strong> Inga</strong> (83) koja živi u Petrinjskoj ulici.</p><p>Kaže kako osjeti svako podrhtavanje, a posebno ona koja se javljaju tijekom noći.</p><p>Čula je i tutnjavu jučerašnjeg pa se preplašila.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: </strong>Jutro nakon potresa u centru Zagreba</p><p>- Taman sam obnovila stan, ponovno u njemu živim i svako podrhtavanje nosi novi nemir u život mene i susjeda u zgradi.</p><p>Inga živi na trećem katu zgrade i dodaje kako je zvuk bušilice i radova njena svakodnevica. </p><p>Na Dolcu smo susreli gospodina <strong>Tomislava Miholića </strong>(47) koji inače živi u Markuševcu, ali već godinama na Dolcu ima svoj štand. Za sebe kaže kako je starosjedilac u Zagrebu i kako voli svaki njegov dio, ali priznaje da je "njegov Markuševec ranjen."</p><h2>Prijatelji su mi izgubili domove</h2><p>- Mama je istrčala iz kuće, a ja sam ostao unutra. Bio sam uvjeren da je potres bio jači od četiri po Richteru, baš je bio intenzivan - rekao je.</p><p>Dodao je da su ljudi u Markuševcu već navikli na podrhtavanja, a za jučerašnji misli da je bio jak jer je bio plitak i još k tome s epicentrom ponovno u sjeveroistočnom dijelu grada.</p><p>Puno njegovih prijatelja je izgubilo domove.</p><p>Njegova kuća nije stradala jer je nova, ali se bez obzira na to samostalno angažirao u pomoći pri obnovi. </p><p>- Ljudi su stup društva, bitno je da smo svi zajedno u ovome i da si pomažemo - zaključio je. </p><p>Za ljude u Markuševcu kaže kako su depresivni jer ne vide pomoć, kaže kako im nitko ne dolazi. Objašnjava kako bi svima trebalo pružiti ruku pomoći jer se nitko nije nadao potresu ovakvih razmjera, a mnogi su kuće dobivali, nasljeđivali, obnavljali. </p><p>- Nitko nije bio spreman na to - kaže i zato smatra da se svi trebaju solidarizirati i pomoći jedni drugima. </p><p> </p>