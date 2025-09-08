Obavijesti

Pula će dobiti svoj mornarički muzej: Pomorska zbirka čuva tajne austro-ugarske mornarice

Pula će dobiti svoj mornarički muzej: Pomorska zbirka čuva tajne austro-ugarske mornarice
Na pulskoj rivi otvorena je impresivna pomorska zbirka "Gallerion" koja donosi uvid u pomorsku baštinu Istočnog Jadrana. Obuhvaća oko tristotinjak maketa jedrenjaka iz 19. stoljeća i glavnih brodova austro-ugarske mornarice, uniforme i kape vojske s područja Jadrana kao i prikupljene predmete s putovanja u daleke zemlje

Pomorska zbirka "Gallerion" otvorena je u novom prostoru s predivnim pogledom na pulski zaljev,nekadašnje glavne ratne luke Habsburške Monarhije. Zbirka je to koja krije fascinantnu priču o mornaričkoj baštini ovog kraja,a riječ je o maketama brodova,podmornica i hidroaviona kao i originalnih suvenira s dalekih ekspedicija i autentičnih predmeta iz mornaričke povijesti. Zbirka "Gallerion" preseljena je u prizemlje bivše zgrade nekadašnje "Arena trikotaže", na pulskoj rivi. Milena Mičić, direktorica pulskog "Aquarija" otkupila je zbirku od kolekcionara Sergia Gobba prije dvije godine, a ona je prvo bila prikazana u utvrdi Verudela, u prostorima baterije "San Giovanni". Ali prostor je bio neadekvatan za tako bogatu zbirku. Preseljenje je bio zahtjevan zadatak.

