Pula nabavlja 12 električnih autobusa, vrijednih 6,8 mil. €

Ugovor za nabavu dvanaest novih električnih autobusa u Puli, šest proizvođača MAN i šest autobusa IVECO, čija se vrijednost procjenjuje na 6,8 milijuna eura, potpisan je u ponedjeljak u pulskoj Komunalnoj palači, čime je i službeno pokrenut projekt njihove nabave. Pulski gradonačelnik Peđa Grbin podsjetio je kako je ovog ljeta u Pulu stigao prvi električni autobus te je najavio da će tijekom sljedeće godine, prema planu isporuke do kraja listopada vozila stići u Pulu, nakon čega slijedi kratko vrijeme prilagodbe i probnih vožnji.

"Sasvim je izvjesno da ćemo za sljedeći Advent u Puli imati dvanaest potpuno novih autobusa koji će biti tiši, ekološki prihvatljiviji i znatno jeftiniji za svakodnevno korištenje", rekao je Grbin.

Dodao je kako će Pula imati "ne samo dvanaest potpuno novih autobusa, već dvanaest autobusa koji ne zagađuju zrak, koji će se Pulom voziti na struju, koji će proizvoditi puno manje buke, koji će štititi okoliš i koji će biti jeftiniji u svakodnevnom korištenju, jer je pogon na električnu energiju daleko jeftiniji od pogona na naftu i plin koji se danas koristi".

Premda je za projekt predviđeno 100-postotno financiranje iz fondova Europske unije, dogovoreno je da će se, ako EU sredstva ipak ne budu odobrena, ulaganje realizirati drugim izvorima.

Naime, kako je naveo Grbin, na nedavno održanoj Skupštini Pulaprometa donesena je odluka da ukoliko sredstva ne budu osigurana iz fondova Europske unije, osigurat će se na drugi način.

"Jedno je sigurno - elektrifikacija je nužna kako bi očuvali naš okoliš" - poručio je Grbin.

Direktor Pulaprometa Tomislav Josipović rekao je kako je ovo veliki iskorak prema potpunoj elektrifikaciji s obzirom da "direktive EU jasno nalažu da se od 2035. više neće moći nabavljati autobusi na klasični pogon, što ovaj projekt čini još značajnijim".