Sučeljavanje kandidata za gradonačelnika Splita, Ivice Puljka iz stranke Centar i Vice Mihanovića iz HDZ-a na Novoj TV Mislav Bago otvorio je pitanjem o najljepšoj planeti, i to je jedno od rijetkih pitanje u kojem su se Splićani složili. Naravno, riječ je o Zemlji. Vice je svoj odgovor objasnio riječima : "Zato što živimo tu, to je naš planet, krasna je, ugodna za život", dok je Puljak kratko obrazložio: "Zemlja jer je to jedini planet na kojem ima života".

Na pitanje zašto bi baš oni bili bolji izbor od svog protukandidata, Puljak je kazao kako bi izborom Mihanovića za gradonačelnika to značilo da bi se samo nastavila era Keruma i HDZ-a, što bi za Split značilo propast. Mihanović pak smatra kako Splitu sad ne treba novi eksperiment, a to bi po njemu dogodilo da na čelo Splita dođe Puljak.

- To bi značilo lutanje, oni su poznati po destrukciji, kao i njegova desna ruka (Bojan Ivošević op.a.), oni u destrukciji dobro funkcioniraju – kazao je Mihanović dodajući kako gradonačelnik treba poznavati proces i postupke, svoj grad, koji su problemi te treba poznavati ljude u gradskim tvrtkama i same građane Splita.

Potom se debata malo zaoštrila. Puljak je istaknuo kako se oni neće dati ucijeniti, i da će dolaskom njega na čelo grada biti gotovo s namještanjem natječaja i ucjenama. Mihanović ga je na to upitao je li prijavio svoje spoznaje, kada već govori o namještanju funkcija.

- Pa prijavljeno je. Nadležnim službama. I vi ste prijavljeni, i vas su građani prijavili za korupciju. Vaša stranka je osuđena za korupciju i kriminal i ja sam se prijavio za gradonačelnika da to zaustavim – kazao je Puljak objasnivši kako je protiv još uvijek aktualnog gradonačelnika Andre Krstulovića Opare podignuta prijava zbog procesa sanacije Marjana.

- Radi čega, krađe drva? - nasmijao se Mihanović dodajući kako Ivoševićeva inicijativa Dnevna doza splitskog nereda, Društvo Marjan i Građanska inicijativa Split tijesno surađuju.

- Početkom svibnja nadopunili su kaznenu prijavu radi tri stupa za oglašavanje u gradskoj luci – kazao je Mihanović.

Na pitanje Mislava Bage je li on projekt svoje supruge Marijane, Puljak je kazao da nije.

- Nisam projekt svoje supruge, mi smo partneri u životu pa i u politici. Tada smo bili u stranci Pametno. Ja jesam rekao da vjerojatno neću za gradonačelnika, ali ispalo je da sam ja najbolji kandidat za Split – rekao je Puljak. Mihanović je na to dodao: "Je, on je projekt svoje žene, to je obiteljski OPG. Oni su svoje suradnike prevarili za pet milijuna kuna. To su bili marljivi ljudi, s puno više ideala nego bračni par Puljak. Oni su mogli ostaviti novce koji su ljudi zaradili svojim zalaganjem – kazao je Mihanović referirajući se na situaciju kada se Pametno "pretvorilo" u stranku Centar kada je dio članova Pametnog nije htjelo postati druga stranka.

Na pitanje o navodnom doktoratu Vice Mihanović kaže kako su to tempirane priče prljave kampanje.

- Tempirane su tako da se baci ljaga na mane, iz krugova koji su svjesni da se neće riješiti do kraja kampanje. Ja sam portal Index tužio... Nisam plagirao, to je izvorni rad s izvornim hipotezama – kazao je Mihanović. Puljak je na to rekao kako ga on za doktorat nikad nije prozivao.

- Nisam ni ja vas za pjevanje, vi ste krasan čovjek, samo svi bježe od vas i supruge – kazao je Mihanović na što je Puljak odgovorio kako oni, odnosno HDZ ucjenjuje ljude poslovima i egzistencijom.

- Zato HDZ nitko ne napušta – poentirao je Puljak.

Obojica su se složila da mogu međusobno surađivati na važnim projektima.

Puljak je u sučeljavanju priznao i kako nema iskustva u vođenju velikih sustava kao što je Grad.

- Bit će izazov, ali ja se izazova ne bojim. Nije mene strah, ja sam odgovoran čovjek i svako obećanje dajem pažljivo jer ne želim da me prozivaju – kazao je Puljak.

Na pitanje tko će od njih dvojice uspjeti složiti Gradsko vijeće koji broji 31 član i s kim pregovaraju, Mihanović nije želio biti konkretan, posebno kada je u pitanju Željko Kerum koji je dobio četiri mandata. Posjetimo, HDZ je dobio devet, a Centar sedam mandata.

- Mi smo razgovarali s drugima i oni su rekli da su za promjene, ostalih mislim da ćemo imati stabilnu većinu – rekao je Puljak na što je Mihanović replicirao:

- Puljak puno misli, ali u prazno. HDZ je ostavio najbolji rezultat i imamo najveći broj vijećnika, isti broj kao prije četiri godine. Stranka Pametno mu (Puljku op.a) nije dalo podršku – rekao je Mihanović dodajući kako se u ovom trenutku ne bavi slaganjem većine u Gradskom vijeću već će se time baviti kasnije. Puljak je pak još jednom ponovio kako s Kerumom i HDZ-om neće u koaliciju naglašavajući da su do sada HDZ i Kerum dijelili plijen 60:40, a da oni neće trgovati. Na pitanje što će s dosadašnjim pročelnicima u Banovini Mihanović kaže:

- Puljak je javno objavio da je već pripremio govor za djelatnike banovine, to je 'Muppet show'. On je kazao da će pozvati ljude da daju mandate na raspolaganje pa će ih provjeravati pa raditi rošade. Što ćete s njim, dati mu otkaz ako ne zadovolji? Ja neću tražiti mandate na raspolaganje jer te ljude poznajem, poznajem sustav, i osobno sam zagovornik kontinuiteta – kazao je Mihanović koji je kazao kako oni godišnje planiraju 200.000 kuna za projekte, dok je Puljak kazao kako im za projekte treba 300 do 500 milijuna godišnje. Mihanović je kazao i kako do kraja mandata planiraju potpuno ukinuti prirez, dok je Puljak rekao kako će ga smanjiti s 15 na 10 posto.

Na pitanje kada će iseliti željeznički i autobusni kolodvor Mihanović nije znao odgovoriti, dok je Puljak rekao kako to nije realno očekivati da se odradi u jednom mandatu. Nisu se složili ni oko legalizacije kuća na Marjanu. Puljak je kazao kako će odbiti legalizaciju, dok je Mihanović objasnio kako je riječ o starim splitskim obiteljima koji su gradu poklonili zemlju na Marjanu te da im ne treba rušiti kuće. Slažu se pak, da Grad Split treba zadržati kontrolni paket dionica Hajduka, 25 posto plus jedan.

U seriji lakših pitanja ni jedan kandidat nije znao da je 35 sportaša donijelo neku medalju u Split. Puljak je kao najbolje splitske sportaše istaknuo Tonija Kukoča i Đurđicu Bjedov, a Mihanović Gorana Ivaniševića i Blanku Vlašić.



Što se tiče Spaladium arene i nikad dovršenog nebodera pokraj nje, Mihanović je kazao kako je slučaj na Visokom trgovačkom sudu i te da, kad se stvari raspetljaju treba naći novog privatnog partnera.

- Ja se zalažem za to da se tamo presele sve gradske firme i gradska uprava, kao i dio državnih tvrtki, i u tom smislu potrebna je suradnja s državom – kazao je Puljak koji na pitanje o eventualnim provjerama diploma gradskih zaposlenika kaže kako će to tražiti. Mihanović pak, neće.

- Ne zanima me to, ima toliko drugog posla – kazao je Mihanović. Obojica žele smanjiti broj zaposlenih u Banovini, Mihanović kroz prirodni odljev i informatizaciju, dok Puljak metodu nije objasnio rekavši kako broj zaposlenih želi smanjiti za 10 posto.

- Treba smanjiti broj zaposlenih i u gradskim tvrtkama, i da se ne zapošljavaju bez natječaja – kazao je Puljak na što je Mihanović upitao da mu da primjer tko je to zaposlen bez natječaja.

- Nije lijepo tako optuživati – rekao je Mihanović koji GUP planira srediti u roku od dvije do tri godine, dok Puljak to planira do kraja mandata.

Puljak smatra i da blagoslov ureda nije primjeren jer smo sekularna država, dok Mihanović nema ništa protiv.

- Bez obzira na vjeru, neka blagoslove ako imaju potrebu. Ja ću donijeti raspelo u svoj ured, ali neću blagosloviti – kazao je Mihanović kojemu su djeca najveći kritičari. Puljak je kazao da su njegovi supruga i majka, koja ga svako jutro kritizira i da nije loše početi dan s kritikom.

Na pitanje obilježavanja 10. travnja '41. kada se u Splitu okupljaju skupine ljudi da bi proslavile taj datum, Mihanović se zbunio.

- Ako mislite na HOS, nisam za zabrane. Je l' govorimo o HOS-u, evo, da mene pozovu na obilježavanje odazvao bi se na to, jer je to postrojba koja je sudjelovala u Domovinskom ratu, njih 46 je poginulo. Je l' vi mislite na NDH? To ne podržavam. Imamo Domovinski rat, i NDH. Oni obilježavaju Domovinski rat, a što se tiče NDH, to ne podržavam jer su prodali državu i Dalmaciju – objasnio je Mihanović dok je Puljak samo kratko kazao da se podržava slavlje na 10. travnja.

Osvrnuo se i na prijetnje koje je njegova obitelj primila rekavši kako je sve prijavljeno policiji i da nije u redu djecu i obitelj uvlačiti u kampanju te da je sve bilo vrlo neugodno.

Kao neugodnost iz kampanje Mihanović se opet dotaknuo svog doktorata aludirajući kako je priča u medije dospjela iz krugova Ivice Puljka, što je on demantirao.