Puljak o najavljenom štrajku splitske Čistoće: 'Ponudili smo im povećanje plaće od 150 eura'

Mi smo danas medijima pokazali tablice na kojima se vidi da smo spremni ispuniti devet od deset uvjeta. Jedini koji se ne može ispuniti je da se plaće povećavaju za faktor inflacije, ispričao je o najavljenom štrajku dijela radnika splitske Čistoće gradonačelnik Ivica Puljak za Novu TV.

Puljak je istaknuo da je Grad ponudio da se svakom radniku u prosjeku plaća poveća za 1000 kuna, odnosno 150 eura.

- Inflatorni dodatak generirao bi dodatnu inflaciju i to nema niti jedna firma u Hrvatskoj ni u svijetu. Pozivam radnike da, s obzirom na to da smo spremni prihvatiti devet od deset uvjeta, dođu na posao, da rade i čiste grad, kao što su to i dosad radili - istaknuo je.

Također je istaknuo da splitski komunalni radnici imaju najveće plaće od svih komunalnih tvrtki u Hrvatskoj.

- Brojevi to pokazuju i u redu je da imaju veće plaće od ostalih, ali ovo je maksimum koji Grad može ponuditi, a da se građanima ne povećaju cijene komunalnih usluga - rekao je Puljak.

'Moj posao je onaj gradonačelnika'

Prokomentirao je hoće li i on, poput gradonačelnika Zagreba Tomislava Tomaševića, obući odijelo radnika Čistoće.

- Svatko ima svoj posao. Moj posao je posao gradonačelnika, a ja jako cijenim njihov posao održavanja grada čistim - rekao je i dodao:

- Nadam se da će grad ostati čist i da će se smeće odvoziti, a mi ćemo što je više moguće posla pokušati obaviti s radnicima koji ne budu štrajkali. Scene koje smo vidjeli na ulicama drugih gradova, nadam se, nećemo gledati u Splitu.

