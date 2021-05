Ivica Puljak i Vice Mihanović sinoć su se sučelili i u Otvorenom HTV-a, a jedna od prvih tema bila je suradnja u gradskom vijeću i kako misli spriječiti političku trgovinu na što je Vice Mihanović rekao da je HDZ najjača politička snaga s 9 vijećnika, kao i prije četiri godine.



- O tome ću razmišljati kad postanem gradonačelnik jer je to posao gradonačelnika. Idemo ovo privesti kraju, pobijediti i sastavljati većinu. Što se tiče pitanja s kime nikad ne bi koalirao - nikad ne bi koalirao s desnom rukom Ivice Puljka gospodinom Bojanom Ivoševićem jer je to čovjek koji je uvrijedio veliku većinu Splićana. On je svojom fotomontažom stavio muški spolni organ na katedralu Sv. Duje. Imam loše mišljenje o tom gospodinu, smatram da je lažni aktivist koji je svoju karijeru počeo u HSP-u, nastavio u SDP-u, bio aktivist i sad se priključio gospodinu Puljku. Jučer smo imali sučeljavanje kandidati i zamjenici i nisu se odazvali gospodin Puljak i njegovi zamjenici. Očito su procijenili da je gospodin Ivošević konfliktan i čuo sam da ga je gospođa Marijana sakrila u ostavu - rekao je Mihanović.



- Moj slogan je neću butigu u svoju politiku i to zaista mislim. Gradsko vijeće ima 31 člana: 9 je HDZ, 4 je Kerum i kako su sad Kerum i HDZ u koaliciji ima ih 13. Oni su se bili malo posvađali prije izbora pod navodnicima pa su sad ponovno u koaliciji. Ali 18 drugih vijećnika je vrlo jasno reklo da ili podržava mene direktno ili da su za promjene i da neće podržavati uzaludno trošenje javnog novca, što znači da neće podržavati HDZ. Ili su rekli da neće podržavati Keruma, što znači da niti jedan od 18 sigurno neće s HDZ-om i Kerumom. Kako pristupamo tim ljudima? Mi ćemo im ponuditi borbu za opće dobro. Siguran sam da niti jedan od tih vijećnika odabrati osobni interes ispred općeg dobra jer se tako ponašaju, tako govore i tako djeluju i neki su već bili politički aktivni i bili su protiv HDZ-a i Keruma i siguran sam da ćemo imati stabilnu većinu u gradskom vijeću - rekao je Puljak.



- Gospodin Puljak i stranka gospodina Puljka i predsjednica stranke gospođa Puljak poznati su po tome da njihovi suradnici bježe od njih glavom bez obzira. U prvom sazivu gradskog vijeća pola, u drugom sazivu dvije trećine. Što se tiče većine, treba malo pročitati objave svojih kolega koji ga nazivaju smiješnim likom, koji pozivaju birače da glasaju po savjesti, tako da mu se većina od ovih 18 očito priviđa - replicirao je Mihanović.



- Svaki kandidat koji je rekao da je glasao po savjesti je rekao da je za promjenu i vrlo je jasno da je on za nas. Jeste se možda nekad upitali zašto nitko ne odlazi iz HDZ-a? Zato jer oni svoje članove ucijene egzistencijom, poslom i zato nitko ne odlazi ili odlaze vrlo rijetko. Ucjenjuju ljude. Poručujem građanima: ne morate ih se više bojati. U ponedjeljak kad se probudite HDZ više neće biti na vlasti u Splitu i ne morate se više bojati ničega - uzvratio je Puljak.



- Poznati smo kao ucjenjivači i otmičari - dodao je Mihanović.



- Dakle desna ruka gospodina Puljka u kampanju kada smo predali potpise, 14.600 potpisa javno dao izjavu da sam ja prijetio ljudima koji rade u ugostiteljstvu, konobarima, osoblju. To je samo nastavak objeda kojima je gospodin Puljak sklon. On ima pristojno lice, umiveno, a s druge strane jako otrovan jezik. Čovjek ima pravo govoriti, ali to uglavnom budu neistine - kaže Mihanović.



- Kad smo već kod glasova, gospodin Mihanović ima nešto više od 14.000 potpisa, a dobio je samo 992 glasa više. To se nikad nije dogodilo u hrvatskoj politici. Vi zaista ucjenjujete ljude, ljudi se boje HDZ-a, a ne moraju se više bojati, to će vrijeme završiti u nedjelju, rekao je Puljak.

Na pitanje oko uhljebljivanja u Banovini i gradskim tvrtkama i kako to spriječiti te hoće li biti otkaza, Puljak je rekao da će svim zaposlenicima ponuditi da zaista rade za razvoj grada.



- Siguran sam da će veliki dio njih to prihvatiti zato što u Banovini ima jako vrijednih ljudi. HDZ je poznat po uhljebljivanju. HDZ namješta svaki natječaj za posao. Ja sam neki dan u jednom taksiju ispričao kako sam gospodina Mihanovića pitao zašto na usmenom zapošljavanju svaki puta briljiraju HDZ-ovci. Uvijek se zaposle na kraju HDZ-ovci. Taksist se naježio i rekao da se njegova kćer dva dana prije toga plačući vratila s natječaja za posao. Ima 2 fakulteta, briljirala je na pismenom, bila je najbolja, a na usmenom je bio član HDZ-a. Tako se zapošljavaju članovi HDZ-a u cijeloj Hrvatskoj, i u Splitu isto tako. Mi ćemo s tim prekinuti, u nedjelju će biti gotovo s uhljebljivanjem, s pogodovanjem, s namještenim natječajima, s korupcijom, s klijentelizmom i s kriminalom. Više toga neće biti u Splitu - rekao je Puljak.



- Nastavit ću trend smanjivanja broja zaposlenih u gradskoj upravi. I prethodna vlast je smanjila za 10%, taj trend mislim nastaviti prirodnim odljevom i racionalizacijom i informatizacijom same gradske uprave. Ovo što se tiče konstatacije gospodina Puljka, on uvijek ima neku pričicu, njemu se javi netko pa mu kaže da će biti pokraden na izborima, pa ga pozdravljaju, pa taksisti i tako. Kao dobar teoretičar i samo teoretičar on uvijek ima priču za laku noć. Međutim, ja bih pitao gospodina Puljka zna li on uopće kako idu natječaji u gradskoj upravi, da kaže procedure i da javno kaže koji su to slučajevi korupcije, nepotizma, već što je rekao, prilikom zapošljavanja - kaže Mihanović, na što mu je uzvratio Puljak:



- 22.8.2018. bio je natječaj u županiji u kojoj je isto HDZ, ali to je ista stvar, bilo je 138 prijavljenih na natječaj, 21 je završilo na pismenom ispitu, četvero ih je primljeno - jedan Kerumov, 3 HDZ-a. Ovo je konkretan odgovor, rekao je.



- To nije konkretan odgovor, ja bih vas molio da ostanete na gradu, mi smo kandidati za gradonačelnika, nismo za župana. Dakle, dva su pitanja, očito me niste shvatili. Znate li koje su procedure u gradu prilikom zapošljavanja, grad je obveznik javnog natječaja prilikom zapošljavanja i ovo su jako teške objede i optužbe na račun vlasti u gradu pa bih vas molio da to vaše drugo lice koje sad pomalo izlazi na vidjelo da točno kažete gledateljima, sugrađanima na čemu ih vi temeljite? - pitao ga je Mihanović.

- Evo procedura. Raspiše se javni natječaj u gradu imate obvezu, u firmama nemate, zapošljavate bez natječaja. Raspišete realni natječaj, jave se ljudi. Na pismenom ispitu briljiraju neki drugi, obični ljudi koji su bili izvrsni studenti, jako dobro znaju. Onda ima usmeni dio na kojem uvijek briljiraju HDZ-ovci. Uvijek. Uvijek HDZ i Kerum, vi ste se podijelili 60% HDZ, 40% Kerum. Tako ste se zadnji puta podijelili. I uvijek je to tako. Na svakom natječaju - rekao je Puljak.



- Dajte primjer. Na svakom? - kaže Mihanović.



- Na svakom natječaju ste primili ili Keruma ili HDZ, odgovorio je Puljak.

Mihanović: Širi objede, laži, insinuacije

Mihanović je dodao kako Puljak očito ne poznaje procedure.



- Pročelnik je dužan imenovati povjerenstvo od tri člana koji onda provode postupak natječaja i tako to ide. A ovo ovako širiti objede, meni je drago da naši sugrađani i gledatelji vide ovo pravo lice koje širi objede, laži, insinuacije, teške optužbe, a nikako da ih potkrijepi nekim dokazom - rekao je Mihanović.



- Vi i Kerum ste zadnji puta podijelili plijen, 60% pročelnika je HDZ, 40% pročelnika je Kerum. Kad pročelnik izabere komisiju, što mislite kakvu on komisiju izabere. Ako je HDZ-ov pobijedi na natječaju HDZ-ov, ako je Kerumov, pobijedi Kerumov. A to će završiti, ljudi su vas prozreli. Znaju ljudi tko ste vi, znaju ljudi tko je HDZ. U nedjelju to završava. Pišite kući, propalo je. Sve vam je to propalo - rekao je Puljak.



- Potrošit ću još jednu repliku,iako mi je žao, očito nema smisla. Gospodin Puljak je uporan u tome da širi objede i laži i optužuje ljude koji rade u gradskoj upravi, ja ne radim, ali nikako da to potkrijepi dokazima i to su gospodine Puljak jako ružne stvari što vi radite, Tamo rade neki ljudi, primaju plaću, to su osobe s imenom i prezimenom. Vi ste rekli da je to stalno, pa dajte jedan primjer od zapošljavanja u zadnje 4 godine - rekao je Mihanović.



- Evo jedan drugi primjer. Isto je to sve, vi radite svugdje isto. Koji je ravnatelj staračkog doma u Splitu i kakve su mu kvalifikacije? Znate tko? Ja ću vam reći: gospodin Ivan Škaričić. Arheolog i povjesničar vodi starački dom. I zato dragi umirovljenici kad se pitate zašto nema staračkih domova u Splitu evo vam razlog. Zato što ih vode arheolozi i povjesničari umjetnosti, a ne ljudi koji su stručni da bi zaista mogli voditi. Tako vi upravljate svime, a tome će doći kraj u nedjelju - dodao je Puljak.



- Sad ćemo još jednom vjerojatno raskrinkati vaše neznanje jer vi očito ne želite odgovoriti konkretno na pitanje, samo se nabacujete blatom na ljude a prezentirate se, složite facu broj 6 i pravite se da niste odavde. Kad izlazite iz ingerencije grada recite mi kako se osnivaju starački domovi, tko je nadležan za staračke domove, kako ide mreža staračkih domova kad već pozivate umirovljenike i optužujete HDZ da je odgovoran, rekao je Mihanović.

Mihanović: Sam sam napisao doktorsku radnju

Mihanović je rekao kako je sam napisao doktorsku radnju i kako je ona potpuno izvorna.



- Izvorna je radnja s temom specifičnom baš za taj dio kojim se nitko nije bavio. Po pitanju doktorske radnje ja sam tužio portal Index koji se odmah svrstao na stranu gospodina Puljka javno da je to njihov kandidat i ono što su oni radili. Oni imaju već provjeren sustav, to su radili kod ministra Pave Barišića, ista ekipa. Član predsjedništva gospodina Puljka akademik Silobrčić je optužio i gospodin Puljak je isto komentirao doktorski rad ministra Barišića. Čovjek je dao ostavku, poslije je dokazao da nije plagijat i na kraju je tužio akademika Silobrčića koji je osuđen za klevetu. To je isti model, isti ljudi, samo druga meta. Oni imaju ove svoje nastupe, fini smo,. uglađeni smo, napredni, a služe se najnižim podbadanjima, odnosno insinuacijama i podmetanjima, rekao je Mihanović.



- Ja vrlo jasno moram reći da niti gospodin Silobrčić, koji je vrlo ugledan akademik, niti ja nemamo nikakve veze s vašim doktoratom i optužbama koje ste dobili od strane novinara. Ono što sam ja uvijek odgovarao na te stvari je da sam rekao da je vaša stvar da se obranite od njih i zaista mislim da to vi morate napraviti. Ali kad smo već god ovoga da pitam jednu drugu stvar. U osam sučeljavanja smo pokušali saznati je li gospodin Mihanović priča engleski jezik, tj. jedan aktivni svjetski jezik. Nije sramota ne znati engleski jezik i to je u redu. Ali na natječaju za vaš posao pisalo je da morate znati jedan strani jezik, odnosno engleski. I vi to niste nikad dokazali. Je li vi zaista ne znate engleski što bi značilo da ste sebi priskrbili milijun i pol kuna u zadnjih pet godina od kad ste ravnatelj lučke uprave ili znate i govorite aktivno engleski jezik? - pitao ga je Puljak.



- Što se tiče engleskog samo ću kratko. Ja sam počeo rad u lučkom operativnom centru , službeni jezik u pomorstvu je engleski jezik , ja sam primao brodove, navodio ih i govorio. Bio sam dva mjeseca u Londonu na usavršavanju 1999. godine i imam londonsku čak diplomu. Nije poanta ovdje je li znamo engleski jezik, hrvatski jezik je službeni jezik Europske unije. Što se tiče mentalnog sklopa i totalitarnog mentaliteta gospodina Puljka , a koji se predstavlja da je nešto drugo, dovoljno govori njegova javna objava na Facebooku kada je rekao da novinara Šolu, novinara Raspudića Nina, i Božu Petrova treba jednom zauvijek odstraniti iz javnosti jer su oni polusvijet - rekao je Mihanović.



- Možda da vi replicirate - rekao je Puljak voditelju Togonalu.



- Ja sam se u vašoj emisiji gospodinu Raspudiću ispričao. On mi je oprostio što znači da se ta stvar više nikad ne smije spominjati, je li točno? Gospodine Mihanoviću to stvarno nije etično od vas - prozvao je Puljak Mihanovića.



- Želim da gledatelji, posebno naši sugrađani, vide to drugo lice gospodina Puljka koji se prečesto ispričava pa se izvlači na nešto. Nije to rečeno u afektu, mi možemo jedan drugome možda u ovoj emisiji nešto kazati što nam poslije bude žao nego je čovjek sjeo i to napisao kao svoj status i tako nazvao ljude, dva novinara i jednog političara i to je taj totalitarni mentalni sklop gospodina Puljka -rekao je Mihanović.



- Gospodin Mihanović je neki dan uvrijedio novinara rekavši mu da on sa srednjom školom iz Livna ne može čitati njegov doktorat. Znate što je napravio sutradan gospodin Mihanović? Ispričao se svim Livnjacima. A sad meni prigovara da se ja nekome ispričavam. Gospodine Mihanoviću, stvarno hajde malo se smirite , sredite i budite barem konzistentni, vjerodostojni, to vam je zadnji puta bio slogan HDZ-a -poručio je Puljak.



- Pored ovakvih savjetnika ne trebaju mi neprijatelji, što bi se reklo. Što se tiče tog slučaja novinara Indexa, gospodin Matijanić je pokrenuo priču o mojem doktoratu. Ja nisam vrijeđao Livnjane, Split se branio na Livnu i na Kupresu, moja privatna firma iz tog livanjskog kraja godišnje uveze preko 120 šlepera robe, dakle ja s njima surađujem. Želio sam ukazati na to da čovjek s tim kvalifikacijama jednostavno nije u stanju napraviti analizu doktorata na taj zločesti način da izmišlja i podvaljuje nego stoje neki drugi ljudi koje sam već naveo - rekao je Mihanović.

O ustaškim pjesmama

Na pitanje koliko je puta pjevao ustaške pjesme i kako bi regulirao pozdrav ZDS Puljak je rekao da ta epizoda koja se spominjala nekoliko puta iza njega.



- Ja sam se zaista ispričao za to što sam tada radio. Mislim da nije problem što je netko nekad radio i ispričao se za to. Mislim da su problem ljudi koji to dan danas rade. Što se tiče tog pozdrava, ja mislim da je taj pozdrav apsolutno neprimjeren, mislim da on podsjeća na neka vremena i neke ideologije koje su iza nas. Mislim da je Hrvatska zemlja koja je utemeljena na antifašizmu i Domovinskom ratu i da su to vrijednost za koje se mi u ovom društvu trebamo zalagati i odgajati na takav način naše mlade ljude i da svi zajedno prošlost koja je iza nas da ostavimo u prošlosti, da se pomirimo s prošlosti i da se okrenemo budućnosti - kaže.



- U cijeloj kampanji nisam nijednom spominjao tu epizodu gospodina Puljka, kako je god nazvali. Ne želim biti grubi ni ništa jer ona uopće nema veze s ovom kampanjom i nije bitna građanima Splita, hoće li gospodin Puljak biti bolji gradonačelnik ili lošiji. Ono što me žalosti, gospodin Puljak se nije libio toga, gledao je moje kvalifikacije u lučkoj upravi koje nemaju veze s radnim mjestom. Danas u sučeljavanju na drugoj televiziji je čak u kampanji prozvao mog oca koji je 15 godina u mirovini. Čovjek nema veze s ničime i optužio ga da je imao privatnu firmu i da je bio u nekom sukobu interesa. E tu se vidi razlika između gospodina Puljka i mene. Ja neću lešinariti na ovome, a gospodin Puljak je danas uključio u kampanju moga oca koji je 15 godina u mirovini - rekao je Mihanović.



- Ja sam pitao pitanje i gospodin je odgovorio danas - rekao je Puljak.



- Pitao je za zdravlje oca - našalio se Mihanović.

Problem vode i izvora Jadra

- Postoji projekt pročišćivača kojim će se riješiti ne da voda u Splitu nije za piće nakon svakog jačeg pljuska - kazao je Ivica Puljak.

Kaže i da bi se tim projektom riješio i problem Žrnovnice koja dobiva vodu iz rijeke Žrnovnice.

Kao najveći problem Splita naveo je (...) "HDZ", upao mu je u riječ Mihanović, a obojica su se na to nasmijala.

Puljak je dodao kako su glavni prigovori kandidata kod sučeljavanja "Zašto mi upadate u riječ, zašto ste tako nepristojni", te dodao kako je u ovom slučaju sve u redu.



Kaže da je kanalizacija najveći problem.

- U 19 st. svi su imali kanalizaciju u Splitu, a danas je primjerice Žrnovnica i Srinjine nemaju. To ćemo staviti u prioritet. Sustav odvodnje svakog stana i kuće bit će prioritet - zaključio je.



Mihanović je dodao da je projekt pročišćivača vrijedan 133 mil. kuna, projektna dokumentacija je spremna i uskoro ide natječaj za izvođača radova.

Ponovio je i kako je na jednom sučeljavanju pitao Puljka da mu odgovori koja je vrijednost aglomeracije Split, Solin, Kaštela, Trogir na što mu je Puljak odgovorio "Nekoliko milijardi".

- Vrijednost je - kaže Mihanović 3,2 milijarde i dodaje "Milijarda gori-doli, šta zna dite šta je 100 kila - uzme pa nosi".



- A ja sam njega pitao gdje je nestalo 30 milijuna za Lećevicu. Radi se o projektu koji se nije pomakao s mjesta, a 30 mil. kn je nestalo. Čovjek koji je vodio taj projekt radi kao direktor jedne gradske tvrtke - tvrdi Puljak.

Mihanović je odgovorio da je u pitanju Puljkov "nedostatak znanja". Slaže se da projekt Lećevica treba ići brže te je rekao da se projekt rješava na 250 tisuća m2, 150 tisuća je dala država, a na 100 je u tijeku postupak izvlaštenja, a stigle su i 4 ponude izvođača.

Pitanje Karepovca

- Treba potencirati odvajanje otpada. Mi smo na sramnih 5 posto i to se mora povećati. Nudimo edukaciju i elektronsku evidenciju odvajanja otpada, dakle - plaćate koliko odlažete - kazao je Mihanović. Podsjetio je kako je s gradonačelnikom Kaštela ponudio konkretnu lokaciju za kompostanu, izvan Splita, za sve gradove i općine. Dodao je da su Kaštela za 30 posto smanjila odvoz na Karepovac. Lećevica je važna, dodao je - jer bez nje nema sanacije Karepovca. U Karepovcu će se otpad sortirati i odvozit će se u Lećevicu. Prozvao je Puljka da ništa ne zna o tom projektu.



- Ja mislim da nije floskula kad netko potroši 30 milijuna kuna i onda ga se unaprijedi. Projekt Lećevicu treba završiti, ali nisam siguran da će se to dogoditi za tri godine jer niste otkupili ni centimetar zemljišta. Mislim da je ovo problem i količinu sortiranja otpada treba s 5 povećati na 50 posto u četiri godine. To je ambiciozan cilj a za to treba reformirati 'Čistoću'. Mladi ljudi su ekološki osvješteniji i u suradnji s njima ćemo postići da se otpad odvaja. Nakon toga treba raditi da se smanji volumen otpada - kazao je Puljak.



Mihanović mu je odgovorio kako je njegova supruga Marijana Puljak na Gradskom vijeću zazivala zaustavljanje sanacije Karepovca. A što se mladih tiče, dodao je Mihanović - stranka gospodina Puljka bila je protiv usvajanja DPU-a kojim bi Dračevac postao prostor za Startup-ova i protiv toga da se grad sa 3 milijuna kuna uključi u projekt za inkubator na Spinutu. Za taj je projekt je Sveučilište dobilo 20 milijuna bespovratnih sredstava.

Djeca u kampanji



Puljak je pitao Mihanovića zašto su bili protiv njihovog amandmana da se na 125 mjesta u Splitu "izgrade rampe za invalide", da se "milijun kuna izdvoji kako bi se smanjila cijena cjelodnevnog boravka djece u školama" i da se "pomogne djeci s posebnim potrebama". Mihanović je odgovorio da je danas veliki dan jer je udruga "Anđeli" uselila u novi prostor na čemu je čestitao Dijani Aničić.

- Stranka gospodina Puljka bila je protiv toga - dodao je Mihanović. Puljak mu je odgovorio da ga može "Sram biti" jer djecu koristi na takav način.



Oko Hajduka se slažu, ali Puljak nije znao nabrojati pet igrača prve postave, kaže da prati Hajduk, ali da prati i košarku, ali ne na takav način. Mihanović je dodao da "ne bi želio lešinariti" - ali da na to pitanje zna odgovor.

- Golman je Kalinić, zatim Livaja, imamo malog Biuka, malog Ljubičića koji je moj susjed... -

- Ja vam dam Nejašmića za pet - ponudio je Puljak.

- Iman Teklića za 6 - dodao je Mihanović čestitajući juniorima na pobjedi

Zaštita Marjana

- Smatram bitnim da sve ide u dobrom smjeru nakon što smo se riješili potkornjaka. Grad i Hrvatske šume su završili program gospodarenja šumom. To je sad na Ministarstvu na ovjeri i sad slijedi raspisivanje natječaja za gospodarenje šumom i to treba raspisati Grad. Park šuma Marjan treba upravljati - to su dva smjera kojima treba ići - gospodarenje i upravljanje kako se ne bi događala nikakva odstupanja i gluposti - kazao je Mihanović



- Marjan je jedan od najvrjednijih resursa Grada Splita i treba apsolutno zaštititi. S nama je gosp. Srđan Marinić koji je najveći borac za zaštitu Marjana. Apsolutno ćemo podržavati rad društva Marjan jer ću ja kao gradonačelnik biti počasni predsjednik. Treba odbiti sve zahtjeve za legalizacijom nelegalno izgrađenih objekata - poručio je Puljak i rekao da je Marjan bio "Kerumov plijen u raspodjeli 60:40 posto".

Zabranio bi promet na Marjanu i najavljuje revitalizaciju secesijskih zgrada u Tematskom parku autohtonih životinja (bivši ZOO). Jedna će zgrada biti mliječni restoran a druga neka vrsta muzeja o povijesti Marjana, dodao je Puljak.



Mihanović je rekao kako je društvo Marjan staro gotovo 120 godina, a da je gospodin Marinić prvi koji prima plaću za svoj aktivizam, a bio je i član vijeća Javne ustanove, primao i za to naknadu te tako bio u direktnom sukobu interesa. Puljak je kazao kako svaka civilna udruga ima ljude koji rade, a glavno je pitanje "Rade li svoj posao dobro?". Dodao je da je Marinić tamo radio 9 mjeseci, a plaća mu nije isplaćivana dan nakon što je prijavio korupciju i kriminal.

Aktivizam, civilne udruge

- Nije pitanje kad je uzeo, stvar je da je uzeo. Trebao je biti istinski aktivist. (...) Puljak je jako optužio Oparu za kriminal. Nije imao dokaz i danas je kazao da su kao stranka prijavili gradonačelnika Oparu za nepravilnosti na Marjanu. U Slobodnoj sam pročitao da su dvije kaznene prijave, ali USKOK je sve odbacio. Služite se objedama, olajavate ljude, kazao je Mihanović.



- Ono što sam rekao jest da je HDZ razvio svoju klijentelističko - korupcijsko - kriminalnu mrežu, hobotnicu u Splitu kao i u drugim gradovima. Iz toga ste vi iskonstruirali rane stvari i optužujete nas. Optužujte što god hoćete. Cijeli Split zna što ste vi radili i cijeli Split će to zaustaviti u nedjelju, odgovorio je Ivica Puljak. Dodao je kako je Marinić pošteno zaradio svoju plaću i imenom prozvao Sanadera, Tolušića, Žalac, Čobankovića i Vidoševića pitajući "Možete li vi sa sigurnošću reći da su oni zaradili svoje plaće?". Ustvrdio je kako je laž da je optužio Oparu.



- Ne upadajte mi u riječ. Uzmite jednu repliku, a ne da ja samo moje trošim - kazao je u jednom trenutku Mihanović. Puljak mu je odgovorio da će mu on posuditi jednu jer ih ima sedam.

- Koji krasan čovik, šteta što vas nisam ranije upoznao - poručio mu je Mihanović. Ponovno je optužio Puljka da je "svjesno prešutio da je sve kaznene prijave protiv Opare - USKOK odbacio".



Prepuštanje replika?



- U svih osam sučeljavanja gospodin Mihanović se hvalio kako sve zna o svemu. Onda sam ga pitao zna li kako HDZ-ovci sebi dodjeljuju projekte. Onda je kazao kako ne zna. A kaže da se bavi samo splitskom politikom, krenuo je Puljak najavljujući da će iskoristiti svojih šest replika. "Nemojte tako, dajte jednu", prekinuo ga je Mihanović, dodajući kako se boji Puljkova znanja, što se Splita tiče.



- Gospodin Mihanović je postao predsjednik umjesto gospodina Škorića. Gospodin Škorić kaže 'Gospodine Mihanoviću, sad kad ste postali predsjednik HDZ-a - uđite u Gradsko vijeće, prepuštam vam svoje mjesto'. Mihanović to nije učinio. Veliki borac za splitsku politiku, veliki diplomat koji će riješiti sve probleme u Gradu - 6 mjeseci prije je kukavički pobjegao iz Vijeća i to zato da se ne vidi kako mora surađivati s Kerumom i s njim dogovarati trgovačku koaliciju. Onda su se fiktivno posvađali mjesec dana prije izbora. Sad su ponovno u koaliciji, kazao je Puljak.



Imena ulica i povlačenje kandidature



- Od gospodina Puljka ćete samo čuti neke priče i insinuacije. To je ono njegovo drugo lice koje ja želim da vidite. Nećete od njega čuti koliko košta pročišćivač vode (...) šta je s Lećevicom. Svi smo se kleli na ulicu Zagorski put kao bitan izlaz i ulaz u Split. Gospodin Puljak je išao tamo i obećao da će on to izgraditi, a nije znao da je o u nadležnosti Hrvatskih cesta, kaže Mihanović koji je na jednom sučeljavanju ponudio će odustati od vlastite kandidature ako Puljak imenuje dvije ulice koje spaja Zagorski put. Puljak to nije znao.



- Zamislite da on povuče svoju kandidaturu i ostavi građane Splita bez činjenice da su oni pobijedili HDZ, nego da su to učinile dvije ulice - pitao je Puljak.

Mihanović je rekao da mu "pored ovakvih prijatelja ne trebaju neprijatelji".