Puljak: Želim da Split postane najprivlačniji grad za život i rad

Puljak je to rekao danas pročelnicima gradske uprave, direktorima gradskih poduzeća, ravnateljima javnih i predškolskih ustanova i ustanova u kulturi te ravnateljima osnovnih škola, kojima je na prvome radnom sastanku u Hrvatskom domu predstavio viziju razvoja grada.

Istaknuo je da je stranačka iskaznica jedini dokument koji neće vrijediti u gradskoj upravi te kako nitko zbog nje neće imati prednost.

Ljudi će se birati po javnim natječajima pa će svi imati iste šanse, rekao je.

Ponovio je da su mu prioritet građani Splita, a osnovna načela profesionalnost, odgovornost, javni servis građanima, briga za javno dobro, socijalna osjetljivost i briga za najslabije te proaktivnost, modernost, ambicija, racionalnost te otvorenost i transparentnost.

"Naše institucije trebaju biti primjer urednosti i čistoće, uslužnosti građanima, ljubaznosti, socijalne osjetljivosti, odgovornosti, proaktivnosti i modernosti. Naizgled male, ali u biti velike stvari. Od vas očekujemo da budete predvodnici promjena, glavni motori i motivatori te primjer zaposlenicima i građanima. Izaberite hoćete li biti šef ili lider. Ja i moji zamjenici ćemo biti sve to za vas i građane, štititi vas i biti vam uvijek na raspolaganju", poručio je gradonačelnik Puljak.

Budući da je najavio da će imati nultu toleranciju na nerad, novinare je zanimalo hoće li kažnjavati nerad, na što je odgovorio kako to znači da oni koji ne žele raditi u javnim tvrtkama ili upravi ondje neće imati svoje mjesto.

Na pitanje da objasni najavu Intelligence cityja, Puljak je rekao kako je to najmoderniji koncept razvoja gradova i moderniji je od Smart cityja, a uključuje razne moderne tehnologije, među kojima i umjetnu inteligenciju.

Gradonačelnik je novinarima rekao kako namjeravaju povezati dvije gradske tvrtke, Splitsku obalu i Žnjan, no moraju napraviti studiju.

"Nećemo tolerirati sabotaže i ne očekujem ih, ali ako se slučajno dogode, to nećemo tolerirati, kao što nećemo tolerirati nerad, nedolazak na radna mjesta ili nepoštovanje radnog vremena. Mi svi moramo biti svjesni da smo zaposlenici naših sugrađana, čak i kada im naplaćujemo kazne, moramo to raditi s poštovanjem jer su to ljudi koji nas zapošljavaju", rekao je gradonačelnik Puljak.

