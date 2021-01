- Mi nismo mogli znati za te doga\u0111aje, bez obzira na istan\u010dane radare. Podr\u017eavamo sve nadle\u017ene institucije da to sve rasvijetle. Onaj tko je odgovoran, neka odgovara - rekao je

Na pitanje za\u0161to su Pulja\u0161i\u0107a uop\u0107e stavili na liste kad je imao optu\u017enice, Plenkovi\u0107 je rekao da je \u017deljko Glavi\u0107, \u010delnik \u017dupanijskog odbora HDZ-a, odustao od kandidature na dan kad su se sastavljale liste iz nekih svojih razloga.

Plenkovi\u0107 je dodao da su htjeli imati pokrivenu i Po\u017eegu.

- Ne mo\u017eemo uvijek pogoditi. Ali pogre\u0161ke mo\u017eemo priznati, a i to je ve\u0107 veliki korak, od sedam milja - rekao je.

Pulja\u0161i\u0107 nije zamrznuo mandat, nego ga se trajno odrekao i vi\u0161e ne\u0107e biti saborski zastupnik. Tako\u0111er saznajemo i da je vrlo vjerojatno da \u0107e biti raspu\u0161ten gradski odbor u Po\u017eegi!

Kati\u0107i\u0107 ve\u0107 ju\u010der bio u Po\u017eegi

Kako je objavio Telegram, glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Kati\u010di\u0107 ju\u010der je do\u0161ao u Po\u017eegu na sastanak s Glavi\u0107em.\u00a0

- Vezano uz va\u0161 upit, o\u010dekujemo da nadle\u017ene institucije provedu sve potrebne radnje i utvrde relevantne \u010dinjenice. Nadle\u017ena \u017eupanijska organizacija HDZ-a Po\u017ee\u0161ko-slavonske \u017eupanije obavijestit \u0107e vas i o\u010ditovati se o daljnjim potezima, nakon \u0161to se ispitaju sve okolnosti i \u010dinjenice ovog slu\u010daja - rekli su sino\u0107 iz Vlade za Telegram o cijelom slu\u010daju.

Pulja\u0161i\u0107: Nisam ni\u0161ta namje\u0161tao

Nisam nikome ni\u0161ta namje\u0161tao, nego se uvijek govorilo da se pomogne da rade lokalne tvrtke. Nikad nisam rekao da ne mogu dobiti posao oni koji ne daju sponzorstva i donacije.

Rekao nam je to u utorak gradona\u010delnik Po\u017eege i saborski zastupnik HDZ-a Darko Pulja\u0161i\u0107 kad smo ga zvali za komentar tajnih snimki koje smo objavili. No tajne snimke koje smo slu\u0161ali i koje traju vi\u0161e od dva sata jasno pokazuje da ne govori istinu. Dapa\u010de, Pulja\u0161i\u0107 osobno obrazla\u017ee direktoru Komunalca, Josipu Vitezu, za\u0161to neke tvrtke ne mogu raditi s Gradom, a druge mogu. Pulja\u0161i\u0107 isti\u010de da on ne tra\u017ei ni\u0161ta za sebe, ali tra\u017ei pomo\u0107 za nogometni klub ili lokalni tambura\u0161ki Aurea Fest. Ukratko, ako ho\u0107e\u0161 raditi s Gradom, treba\u0161 davati novac za sponzorstva i donacije.