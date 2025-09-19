Pulska bolnica zabranila posjete zbog covida i gripe: 'Epidemije gripe znaju se dogoditi i ljeti'

Zbog povećane incidencije virusnih respiratornih infekcija, uključujući virus gripe i COVID-19, te s ciljem zaštite hospitalizirane djece i zdravstvenog osoblja, do daljnjeg se zabranjuju posjete pacijentima na Odjelu pedijatrije Opće bolnice Pula, stoji poruka na službenim stranicama spomenute bolnice.

Dodaju kako postoje i iznimke.

- Iznimke su moguće isključivo u izvanrednim situacijama, uz prethodnu procjenu i odobrenje odgovorne osobe Odjela. O ponovnoj uspostavi posjeta roditelji i javnost bit će pravovremeno obaviješteni - zaključili su.

Bernard Kaić, voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ-a za N1 je prokomentirao kako se čuo s bolnicom. Slučaja gripe još nema, samo covida.

- Nije prerano za gripu. U kolovozu smo već imali jednu manju epidemiju u KBC-u Rijeka. Gripa se zna javljati i ljeti, ali u ograničenom opsegu i s manjim brojem oboljelih koji su najčešće povezani zarazom. Dakle, načelno nije nemoguće i ograničene epidemije gripe događaju se i ljeti - rekao je doktor.