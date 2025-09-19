Obavijesti

News

Komentari 2
POSTOJE I IZNIMKE

Pulska bolnica zabranila posjete zbog covida i gripe: 'Epidemije gripe znaju se dogoditi i ljeti'

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
Pulska bolnica zabranila posjete zbog covida i gripe: 'Epidemije gripe znaju se dogoditi i ljeti'
Opća bolnica Pula | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Iznimke su moguće isključivo u izvanrednim situacijama, uz prethodnu procjenu i odobrenje odgovorne osobe Odjela. O ponovnoj uspostavi posjeta roditelji i javnost bit će pravovremeno obaviješteni, dodaju iz bolnice

Zbog povećane incidencije virusnih respiratornih infekcija, uključujući virus gripe i COVID-19, te s ciljem zaštite hospitalizirane djece i zdravstvenog osoblja, do daljnjeg se zabranjuju posjete pacijentima na Odjelu pedijatrije Opće bolnice Pula, stoji poruka na službenim stranicama spomenute bolnice. 

Dodaju kako postoje i iznimke.

- Iznimke su moguće isključivo u izvanrednim situacijama, uz prethodnu procjenu i odobrenje odgovorne osobe Odjela. O ponovnoj uspostavi posjeta roditelji i javnost bit će pravovremeno obaviješteni - zaključili su.

Bernard Kaić, voditelj Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti HZJZ-a za N1 je prokomentirao kako se čuo s bolnicom. Slučaja gripe još nema, samo covida.

'OZBILJNA PRIJETNJA ZA PACIJENTE' U Hrvatsku stigla superinfekcija gljivicom otpornom na lijekove! Potvrdili su i slučaj u Zagrebu...
U Hrvatsku stigla superinfekcija gljivicom otpornom na lijekove! Potvrdili su i slučaj u Zagrebu...

- Nije prerano za gripu. U kolovozu smo već imali jednu manju epidemiju u KBC-u Rijeka. Gripa se zna javljati i ljeti, ali u ograničenom opsegu i s manjim brojem oboljelih koji su najčešće povezani zarazom. Dakle, načelno nije nemoguće i ograničene epidemije gripe događaju se i ljeti - rekao je doktor.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Šok u zagrebačkom vrtiću: Tetu sumnjiče za zlostavljanje djece, roditelji saznali tek od policije
STRAVA U ZAGREBU

Šok u zagrebačkom vrtiću: Tetu sumnjiče za zlostavljanje djece, roditelji saznali tek od policije

Prema riječima roditelja, odgojiteljica je djecu znala zatvarati u prostoriju unutar vrtića, jedno dijete je ošamarila, a drugome ozlijedila ruku...
'Dijete je skrivalo ruku i žalilo se na bolove. Isprva nije htjelo reći da ga je ozlijedila teta...'
ISPOVIJEST ČLANA OBITELJI

'Dijete je skrivalo ruku i žalilo se na bolove. Isprva nije htjelo reći da ga je ozlijedila teta...'

Prema riječima roditelja, odgojiteljica u jednom zagrebačkom vrtiću djecu je zatvarala, jedno dijete je pljusnula, drugo je stiskala i vukla za ruku te ga ozlijedila. Podigli su optužnicu
Razbijene glave, cipelarenje... Roditelji patroliraju po Dubravi zbog čestih napada na djecu!
SUSTAV ZAKAZAO?

Razbijene glave, cipelarenje... Roditelji patroliraju po Dubravi zbog čestih napada na djecu!

Nakon više krvavih napada, roditelji iz Retkovca uzeli su stvar u svoje ruke. Osim što prate djecu na svakodnevne aktivnosti, najavili su i prosvjed, koji je na rasporedu 28. rujna...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025