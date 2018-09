Pupčanu vrpcu rezali noktima i kamenom, bebu rodila na putu

Chodipalli Muttayamma (24) dobila je trudove u zabačenom selu u Indiji. Selo nema cestu pa su ju rođaci u bolnicu počeli nositi na nosilima. No na pola puta mlada majka je rodila djevojčicu. Njezini su rođaci sve snimili i objavili. Pupčanu vrpcu se prerezali kamenjem i noktima. Dijete su oprali i umotali u deke te su ih odnijeli kući.

Mother cuts her baby's umbilical cord with her FINGERNAILS and STONES after giving birth in India https://t.co/5GOQ9Bm9SZ