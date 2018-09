'Sumnjam da državni vrh sam pušta informacije o istragama'

Ovotjedni rad Sabora započeo je stankama u kojima su zastupnici imali mogućnost slobodnog govora.

Hrvoje Zekanović (Hrast) progovorio je o aferi SMS te navodi kako je ključno pitanje kako je moguće da institucije države, tajne službe daju ključne i povjerljive informacije medijima.

- Je li to u nekoj normalnoj državi moguće. Moja sumnja je da s najvišeg vrha države, zna se na koga mislim, dolazi nalog da se informacije puštaju. Ovdje imamo običan međustranački obračun, svi znate o kome se radi, gdje se tajne službe koriste da bi se unutar trenutno najveće stranke u Hrvatskoj riješili neki međustranački problemi - ustvrdio je Zekanović.

Upitao je ministra Božinovića, tko pušta ove informacije medijima i da javnost kao u sapunici može korak po korak pratiti što se danas dešava u tzv. aferi SMS-ovi.

Osvrnuo se i na prosvjedu u Vukovaru najavljenom za 13. listopada. Siguran je kako je vukovarski gradonačelnik "to napravio onako od srca, kao pravi iskreni domoljub, ne razmišljajući puno, pozvao je ljude da svojim glasom u javnom okupljanju kažu što misle o neradu institucija dugi vremenski period".

- Penava je ipak pogriješio u jednoj stvari, a to je zamjera institucijama njihov nerad, a s druge strane, podržava institucije. Pa nakon razgovora s ministrom Božinovićem, podržava premijera. To je isto ono što ja zapravo i zamjeram i svojim kolegama iz HDZ-a koji su bili protiv Istanbulske konvencije. a i dalje podržavaju premijera Plenkovića.

Gospodine Penava, situacija je malo šizofrena. Ne možete kritizirati institucije i istovremeno ih podržavati. Odlučite se. S obzirom na to da ste ovo napravili iz najbolje namjere kao pravi domoljub, kao pravi patriot, ja mislim da je odabir iznimno lagan - poručio je Zekanović.

Mrak Taritaš: Divjak je uništila reformu

Anka Mrak Taritaš (GLAS) progovorila je o projektu Škola za život i ustvrdila kako je ministrica Blaženka Divjak uništila taj projekt.

Napominje kako su nakladnici morali raditi knjige po nedovršenim kurikulima, da je edukacija nastavnika u školi bila apsolutno neadekvatna pa su djecu dočekali nedovoljno pripremljeni nastavnici, tableti koji ne funkcioniraju i oprema koja će u školu doći krajem godine.

- Ministrica Divjak je pod projektom zapravo uništila projekt koji se zove cjelovita kurikularna reforma. Pošto poto je htjela nešto napraviti, napravila je dobar PR, ali iza dobrog PR-a ne stoji sadržaj. I gdje i na kom se to prelama? Na djeci. Škola za život kojom kormilari gospođa ministrica Blaženka Divjak, poput tajfuna poharala je cjelovitu kurikularnu reformu za koju su građani ove zemlje pristojno i priželjkivali za svoju djecu - rekla je Mrak Taritaš.

Ranko Ostojić (SDP) progovorio je o sigurnosti u zemlji. Podsjetio je kako je ministar Božinović 24. kolovoza na Vladi predstavio izvješće o radu, obavljanju policijskih poslova. Tog istog dana je, podsjeća, bilo ubojstvo na TTTS-u u Splitu, nesreće ispred ravnateljstva u Ilici, izašli su transkripti Martine Dalić, a tog istog dana su "eskadroni u kojima se nažalost nalazi i policijski službenik mlatili čovjeka koji još uvijek nije izašao iz kome u Slavoniji".

Upozorio je kako se ne može pričati o sigurnoj zemlji u kojoj oružani obračuni su postali svakodnevica.

- Prave brojke o 100%-tnom povećanju broja samoubojstava u RH bi trebale zabrinuti ovaj Sabor. Kada policijski helikopteri moraju letjeti iznad škole u Vukomercu i kada samo 5 dana traju mjere tajnog prikupljanja podataka, kada bivši policijski službenici iskoriste svoje znanje i kada vi u ovoj zemlji niste sigurni hoće li iscuriti takav podatak mislim da to govori o tome da mi nismo sigurna zemlja -ustvrdio je.

Pupovac: Zabrinjava me stanje na HRT-u

Milorada Popovaca (SDSS) zabrinjavaju zbivanja na HRT-u. Prvo što je na javnoj televiziji objavljen navodni demantij o tome da u Jastrebarskom u ratnom razdoblju '41.-'45. nije postojao dječji logor, u kojem je stradalo oko 400 djece od nehumanih uvjeta, što je nedopustivo i u neskladu s Kaznenim zakonom kada je u pitanju negiranje zločina genocida, holokausta. S druge strani odlučeno je da se izvanredni otkaz da uredniku i uglednom novinaru te kuće po kratkom postupku, jer je ušao u verbalni duel s urednicom.

Upitao je kakvi su to kriteriji po kojima javni servis djeluje te nastavio kako se u slučaju otkaza cinično pozivaju na Istanbulsku konvenciju a neće pozivati na Konvenciju o sprječavanju genocida, konvencije o ratnom pravu Ženevske konvencije i štititi vrijednosti Ustava i zakone ove zemlje.

- Verbalni ispad prema urednici, izvanredni otkaz, a negiranje zločina prema djeci, ništa, ujeo vuk magare - upozorio je Pupovac.

Podsjetio je kako je HRT često bio tema u Saboru i da ih je SDSS branio, zagovarao samostalnost uređivačke politike te financijskog i poslovnog rada, no od sada to poručuje to sigurno više neće činiti.

Nikola Grmoja (Most) na početku obraćanja pozdravio je sve hrabre vatrogasce u Splitu, dolini Neretve, na Pelješcu, koji se bore protiv strašnih požara. Potom se ponovno osvrnuo na navodne malverzacije u Ministarstvu vanjskih poslova. Podsjetio je kako se prošli tjedan oglasio i MVP te izvijestio kako su dobili obavijest od Uskoka da su kaznene prijave zaposlenika ministarstva Damira Sabljaka odbačene.

- Ako USKOK doista još uvijek nije dostavio rješenje podnositelju kaznene prijave sukladno zakonu, nameće se pitanje, od kud Ministarstvu vanjskih i europskih poslova rješenje USKOK-a? Štoviše, podnositelj prijave tvrdi da je još u siječnju ove godine od tadašnjeg glavnog državnog odvjetnika zatražio poziv za svjedočenje DORH-u, no DORH ga nije pozvao - naveo je Grmoja.

Mostovac je podsjetio kako je Damir Sabljak ranije prijavio i glavnom inspektoru u MVEP-u, no do istrage o navodnim malverzacijama nije došlo.

- Zbog desetomjesečnog izostanka bilo kakve vidljive reakcije glavnog inspektora, podnositelj predstavke je ministricu izvijestio o sumnji da glavni inspektor osobno sudjeluje u prikrivanju protupravno potrošenog državnog novca.

Jučer zaprimljeni dokumenti potvrđuju da je ministrica Pejčinović-Burić baš tom osumnjičenom glavnom inspektoru povjerila da istraži prijavu, odnosno povjerila mu je da istraži samu sebe i potom priopćila da ne postoje elementi za pokretanje postupka zbog povrede službene dužnosti protiv državnih službenika u Ministarstvu - upozorio je Grmoja.