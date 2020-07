Pupovac: Ime potpredsjednika Vlade znat će se u ponedjeljak

<p>Čelnik SDSS-a <strong>Milorad Pupovac</strong> izjavio je u četvrtak da će se o kandidatu za potpredsjednika Vlade za društvene djelatnosti, ljudska i manjinska prava znati više nakon sjednice predsjedništva SDSS-a u ponedjeljak, ne želeći ni potvrditi niti demantirati da je riječ o <strong>Borisu Miloševiću.</strong></p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>- Mogu vam reći da nam predstoje usuglašavanja tko će iz redova SDSS-a biti potpredsjednik Vlade zadužen za društvene djelatnosti, ljudska i manjinska prava. To ćemo znati sasvim sigurno do ponedjeljka kad će biti održana sjednica predsjedništva. Sačekat ćemo ono što je regularan put kad su posrijedi stranke i njihova tijela koja odlučuju o takvim stvarima, tu je više kandidata. Saznat ćete vrlo brzo - rekao je Pupovac u Dnevniku Nove TV.</p><p>Na pitanje je li riječ o Borisu Miloševiću, Pupovac nije odgovorio potvrdno niti je tu mogućnost odbacio.</p><p>Na pitanje jesu li manjine uvjetovale nešto premijeru Andreju Plenkoviću, Pupovac je odgovorio kako su danas raspravljali o pitanjima vezanim za najviše pozicije u Saboru i Vladi.</p><p>- Sljedeći sastanci će biti vezani uz neke operativne pozicije i program koji ćemo zajedno raditi s Vladom, bilo da se tiče pitanja prava manjina ili ljudskih prava - najavio je Pupovac.</p><p><strong>Pupovac Domovinskom pokretu: Sumraka sigurno neće biti, želimo toleranciju i otvorenost</strong></p><p>Na ocjene iz Domovinskog pokreta da je sumrak demokracije to što premijeru arbitriraju manjinski predstavnici, Pupovac kaže kako sumraka sigurno neće biti.</p><p>- Ovome društvu treba tolerancija, otvorenost, da izađe iz grča i da bude opušteno, i da razumije da mu nitko u ovome društvu nije prijetnja, da nijedan predstavnik manjina ne donosi sa sobom nikakvu prijetnju za Hrvatsku, njezino društvo, naciju i državu, nego naprotiv mi želimo napredak - kazao je Pupovac.</p><p>Dodao je kako se žele okrenuti budućnosti gdje bi stvorili jednu Hrvatsku koja je inkluzivna i koja će sve svoje građane staviti pod svoje krilo.</p><p>Hrvatskoj, istaknuo je, želimo pomoći kako bi bila funkcionalna država i održiva ekonomija, što su dvije najvažnije stvari.</p><p>Pupovac je na pitanje treba li se riješiti duhova prošlosti odgovorio da između dva kvislinška pokreta ne prave razliku, ne žele im dobrodošlicu niti relevantnu političku prisutnost. </p><p><strong>Srbija i Hrvatska trebaju surađivati, a ne se osuđivati</strong></p><p>Za prosvjede u Srbiji, Pupovac je rekao da nisu imali dovoljno vremena pratiti ih zbog postizbornih razgovora, ali da ih brine porast broja oboljelih i umrlih u toj susjednoj zemlji.</p><p>"Istovremeno tako masovni prosvjedi će povećati te rizike. Nadamo se da će vlasti iznaći načina da stvore ravnotežu", kazao je.</p><p>Dodao je kako ovoga trenutka još nije jasno tko koga napada u beogradskim prosvjedima, ali da je jasno da je Srbija izložena značajnim međunarodnim utjecajima i pritiscima.</p><p>Na pitanje je li njemu normalno ponašanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je puno puta prije, pa i ovaj put, okrivio Hrvatsku.</p><p>- Nema potrebe kriviti Hrvatsku ni u ovom slučaju, kao ni u nekim drugim slučajima. Postoje međunarodni i svjetski igrači koji odlučuju o sudbini i procesima u Srbiji i cijeloj regiji. Treba se usmjeriti na to kako da Hrvatska i Srbija bolje surađuju, a ne da se više optužuju, jer to je način kako mogu jedni drugima biti od pomoći da oslabe pritiske koji u međunarodnoj sferi postoje prema njima - zaključio je Pupovac.</p>