'Pupovac je zloćudni tumor na tijelu Hrvatske, zabrinuti smo'

Predsjednik Glavnog odbora udruge HVIDRA Josip Periša rekao je za N1 što to planira reći u obraćanju javnosti koje je najavio povodom izjava Milorada Pupovca slovenskom Delu.

- Pupovac je zloćudni tumor na najosjetljivijem dijelu tijela Republike Hrvatske. Njegovi ponovni istupi i izjave slovenskom Delu vrve još jednom nizu netočnih, neistinitih izjava koje optužuju i dijele packe hrvatskim građanima i Republici Hrvatskoj. Vežući se na ćirilicu, na ugroženost Srba u Hrvatskoj - način na koji se on obraća i na koji osuđuje Hrvatsku vani, smatramo da to nije promjereno i za nas je to neprihvatljivo - rekao je Periša koji priopćenje planira poslati hrvatskoj javnosti i Vladi.

- Milorad Pupovac djeluje i radi u Hrvatskoj, i uzmemo li u obzir da on radi kao izvanredni profesor na Filozofskom fakultetu, mislim da je to jako zabrinjavajuće, s obzirom na stavove koje je iskazao. Smatramo da on provodi velikosrpsku politiku u Hrvatskoj - rekao je.

Tvrdi kako je Pupovac i u nedavnim izjava imao "elemente ugrožavanja ugleda Hrvatske u inozemstvu" te smatra da su njegovi navodi u intervjuu netočni i lažni.

- Smatramo i da je ružno da on latentno i trajno prokazuje ustaše koje nitko ne vidi, a zapravo četnike koji su velikim dijelom članovi njegove stranke on ne vidi. On osuđuje katoličku crkvu, ali ne osuđuje pravoslavnu, a znamo kako je ona djelovala tijekom Domovinskog rata. Naše inzistiranje je da Državno odvjetništvo mora izaći i jasno kazati ima li elemenata kaznenog djela. Ako ne iziđe, smatramo da Pupovac nije jednak pred zakonom kao i drugi građani Hrvatske i da je to na neki način poziv na anarhiju. Zašto se drugi zatvaraju, a kada je on u pitanju ne može se niti provjeriti ima li elemenata kaznenog djela ili ne - upitao je Periša.

Istaknuo je da, što se tiče vladajuće koalicije, pretpostavlja da je to stvar politike, no da HVIDRA od početka s takvom postavom nije sretna.

- No mi smo udruga građana i sigurno se nećemo uplitati u političke odnose na državnoj razini, ali će nam to biti dobar pokazatelj za ubuduće. SDSS po nama, na ovakav način i provodeći ovakvu politiku, nije poželjan partner. Smatramo da nije dobrodošao, jer nije stranka s kojom bi se trebalo surađivati. U narednom ćemo periodu znati odgovoriti na sve ove izazove, i odgovori će biti oštri, ako ne i oštriji nego izjave Milorada Pupovca - istaknuo je.

- Sve su opcije otvorene, mi smo za dijalog. Čak smo i za javnu debatu s Miloradom Pupovcem, da vidimo što to njega žulja u Hrvatskoj. Sigurno da razgovor nema alternativu. Mi smo za taj razgovor, ali Pupovac današnjim izjavama u Večernjem listu pokazuje da drugačije govori kod kuće nego vani, kao podvojena ličnost. Vjerujemo da provodi projekt SANU2 Dobrice Ćosića i da je on produžena ruka politike Velike Srbije - kazao je Periša.

Na pitanje je li SDSS nepoželjna stranka u Hrvatskoj rekao je kako bi institucije trebale kazati svoje zbog čega i upiru prstom u Državno odvjetništvo.

- Izjave Pupovca su dobile podršku na svim tijelima SDSS-a, što znači da je to slika cijele stranke. Ukoliko je to mišljenje cijele stranke, želimo da se očituje Državno odvjetništvo. Ako ima elemenata kaznenog djela, sigurno da ne bi bili poželjni i da bi trebali biti procesuirani jednako kao i svi drugi građani Hrvatske - zaključio je Periša.