Pupovac najavio da će tužiti Vukića. Habijan: Svatko ima pravo podnijeti kaznenu prijavu

Ministar pravosuđa Damir Habijan poručio je u četvrtak da svatko ima pravo podnijeti kaznenu prijavu ako smatra da je došlo do povrede zakona, reagirajući time na najavu SNV-a kako će podnijeti prijave protiv sudionika skupa na kojemu su se umanjivali zločini počinjeni u logoru Jasenovac. "Ono što mogu reći kao ministar i kao pravnik i kao osoba koja živi u ovoj zemlji, da svatko ima pravo ako smatra da je došlo do povrede zakona, pokrenuti određeni postupak, tako imaju pravo i oni. Prema tome, to je na njima, živimo u demokratskom društvu", izjavio je Habijan u Saboru.

Habijan je reagirao na najavu SNV-a da će, zbog javnog odobravanja i umanjivanja zločina počinjenih u ustaškom logoru Jasenovac, podnijeti kaznene prijave protiv Igora Vukića i drugih sudionika okruglog stola u Hrvatskom saboru na kojem su negirane žrtve i zločini režima NDH.

Upitan za komentar izjava s tog skupa da Jasenovac “nije bio lječilište, ali ni mučilište, rekao je kako mu je teško objasniti što je osoba koja je to izgovorila htjela reći.

"Meni je u 21. stoljeću doista nevjerojatno da uopće moramo odgovarati na ta pitanja. Teško mi je objasniti što se htjelo reći. Nevjerojatno", kazao je ministar.

Na pitanje vidi li elemente kaznenog djela negiranja genocida, odgovorio je da se tim područjem nije bavio kao odvjetnik i da su za to mjerodavniji stručnjaci za kazneno pravo.

"Nisam bio na tom okruglom stolu niti sam ga pratio, stoga mi je teško komentirati", dodao je.

Istaknuo je i da “bilo kakvo negiranje zločina ili govor mržnje prema bilo kojoj skupini nije dobro i za svaku je osudu”, ali i da “nije samo jedna strana ta koja gradi političke agende na polarizirajućim temama”.

Naglasio je i da ga zanimaju izazovi u pravosuđu, a ne političke igre.

Na traženja da bi Ustav trebalo dopuniti i odredbom o NDH, Habijan je odgovorio: "Prvi predsjednik Tuđman o NDH je rekao apsolutno sve. Nakon više od tri desetljeća tu temu otvarati je stvarno deplasirano".

Habijan je odbacio teze o mogućim ucjenama unutar koalicije i naglasio da će se, u skladu s poslovnikom Sabora, glasovanje o izmjenama Zakona o kaznenom postupku ponoviti za tri mjeseca jer su u petak donesene sa 75 ruku, jednom manje od kvalificirane većine, nužne za donošenje organskih zakona.

"Sve će biti u redu, nema nikakvih nesporazuma", rekao je.