Penava o sramotnom skupu o Jasenovcu: Nije to bio hotel s 5 zvjezdica! Pristup je neozbiljan

Ivan Penava, predsjednik Domovinskog pokreta, potpredsjednik Hrvatskog sabora i predsjednik Povjerenstva za utvrđivanje sudbina žrtava zločina počinjenih neposredno nakon Drugog svjetskog rata za N1 televiziju govorio je o Jean-Michelu Nicolieru, francuskom dragovoljcu koji se pridružio braniteljima Vukovara, pripadnicima HOS-a. Njegovi posmrtni ostaci napokon su pronađeni na Ovčari nakon 34 godine potrage, kao i posmrtni ostaci još trojice hrvatskih branitelja - Zorislava Gašpara i Josipa Batarela te Dragutina Štica, čiji su posmrtni ostaci pronađeni na Petrovačkoj doli.

- Povjerenstvo kojem sam na čelu bavi se zločinima nakon Drugog svjetskog rata i ne ulazi u Domovinski rat, ali podsjećam upravo kroz sudbinu Jean-Michela Nicoliera da smo dok sam bio gradonačelnik Vukovara, na inicijativu pripadnika HOS-a, imenovali središnji pješački most u Vukovaru po njemu - kaže Penava.

Na pitanje čime se bavi Povjerenstvo kojem je na čelu, Penava je rekao da je bilo dilema oko toga u javnosti.

- Na plaći sam Hrvatskog sabora kao potpredsjednik. Ova funkcija je nešto što sam htio u smislu rješavanja jedne traume koja opterećuje hrvatsko društvo. Taj broj žrtava opterećuje nas u sadašnjosti i opterećivat će nas i u budućnosti ako to pitanje ne riješimo - kazao je.

Naglasak Povjerenstva kojem je na čelu su zločini počinjeni nakon Drugog svjetskog rata - dodao je.

- Povjerenstvo je proizašlo iz Vlade u kojemu je danas DP i koja je desno orijentirana. U interesu nam je riješiti neke stvari o kojima se u prošlosti nije smjelo govoriti. To su komunistički zločini. Od 1945. živjeli smo u komunističkom režimu i bilo je teško očekivati da će govoriti o zločinima koje su sami počinili. Ne činimo to da bismo nekoga prokazivali, nego da kažemo da je loše ono što je bilo loše - govori.

Penava je govorio i o revizionističkom okruglom stolu o koncentracijskom logoru Jasenovac održanom u utorak u Hrvatskom saboru u organizaciji stranke DOMiNO.

- Bio je to populistički i neozbiljan pristup. Netko pokušava to prikazati kao da je tamo bio hotel s pet zvjezdica. Ja pokušavam izvući komunističke zločine na svjetlo dana, nije mi želja štititi ikoga. Jako je važno osvijestiti činjenicu da živimo u demokratskom društvu i da moramo braniti određene vrijednosti. No ta sloboda koju imamo nosi određenu odgovornost. Mislim da je pristup ovome (o čemu se govorilo na okruglom stolu, nap.a.) bio neozbiljan, ali danas je u Hrvatskoj nužno propitati povijest koju je pisala Komunistička partija - rekao je.

Za Srpsko narodno vijeće (SNV) koje je povodom okruglog stola o Jasenovcu u saboru sazvalo konferenciju za novinare, Penava je rekao da inače predimenzionira srpske žrtve, a umanjuje one hrvatske.

- Kada me iz SNV-a i ljevičari pokušaju, mene i DP, gurnuti na ekstremističku marginu i prikazati nas kao da smo bliži nacistima i fašistima, s gnušanjem to odbijamo. Ja sam vrh DP-a odveo u Auschwitz gdje smo vidjeli kakvi su grozomorni zločini ondje počinjeni. Vidjeli smo i da je bilo nekoliko revizija brojki žrtava Auschwitza, zadnja je bila prije 15-ak godina, umanjili su brojku za 200 tisuća. Zato je moja poruka: nijedna žrtva nema potrebu napuhivati brojku ni prikazivati je većom ili manjom nego što je. I jedna žrtva je previše. Kako tom SNV-u ne smeta četnički vojvoda u Borovu Selu, a smeta im ovaj okrugli stol u Saboru - zapitao se.

Osvrnuo se i na stranku DOMiNO.

- Oni organiziraju taj okrugli stol u Saboru, a u Vukovaru njihov lokalni političar istupa jednako kao i SDSS oko spomenika Šoškočaninu sa stavom da se ne treba baviti time, da je to stvar prošlosti. Politika koristi svoj kut, mi to ne možemo zabraniti. Postoji univerzalna vrijednost koju branimo, a građani neka odluče kome vjeruju, a kome ne - poručio je Penava.