Pupovac u Jasenovcu: 'Osjećam dužnost da učinim još više. Ne treba me na to podsjećati'

To ovisi o tome koliko je ovo društvo spremno da to napravi, a ovo društvo je u milju stvari spremnije za nešto drugo, a ne za to da se suoči u istinskom smislu te riječi s nasljeđem ustaštva, koje još uvijek živi. Odredbe o kažnjavanju u prekršajnom zakonu nisu dovoljne jer ljudi ne znaju što je to što stoji iza zabrane i sankcije. U školama se o tome ne uči. U medijima i vama, koji ste me tako svesrdno spopali s pitanjima kako se osjećam nakon što me naš prijatelj prozvao da nisam dovoljno učinio, niste uradili dovoljno da se zna što je ustaški režim, poručio je SDSS-ov Milorad Pupovac upitan da li zabrana pozdrava "Za dom spremni" treba biti čvršća i jasnija, a zbog čega ga je, uz Veljka Kajtazija, prozvao Ognjen Kraus iz Koordinacija židovskih općina jer nisu dovoljno učinili kao predstavnici nacionalnih manjima i dio vladajuće većine u angažmanu za donošenje Kaznenog zakona koji bi propisao kažnjavanje ustaškog pozdrava i isticanja simbola NDH.

Na pitanje je li on učinio dovoljno kad proziva medije, Pupovac je istaknuo kako čini ono što može.

- Ja osjećam dužnost da učinim više nego što sam učinio. I činit ću to dok budem u prilici da to činim i ne treba me nitko na to podsjećati. To je moja dužnost prema onima koji su ovdje stradali i prema zemlji u kojoj živim, na čiji sam Ustav prisegao i čiju demokraciju sam gradio i želim je graditi - kazao je.

Na opasku da ZDS nije zabranjen, da se smije koristiti u komemorativne svrhe, a da se kažnjavanju ljudi koji ga uzvikuju i pitanje kakva je to poruka, Pupovac je poručio kako će se što je zabranjeno, a što ne vidjeti u sljedećem koraku.

- Radna grupa, koju je imenovalo Ministarstvo unutarnjih poslova, trebala bi definirati sadržaj ove odredbe Zakona, a kojim bi se onda definiralo u kojim okolnostima je to moguće. Sasvim je sigurno na osnovu današnjeg iskustva da komemorativne prilike, kao što je slavljenje 9. HOS-ove bojne nazvane po ratnom zločincu Juri Francetiću 10. travnja, nije komemorativna praksa koja bi u bilo kojem zakonu mogla biti dopuštena - rekao je.

Na pitanje kako mu je premijer objasnio da pristaje na polurješenje, a ne na cjelovito rješenje, Pupovac nije odgovorio.

- Imamo zakonodavni okvir, ali nemamo dosljednu i potpunu zakonodavnu praksu. Sad ćemo imati i nekoliko sankcija, a uskoro vjerojatno i potpunu sadržajnu definiciju u članku 5. prekršajnog zakona. Zašto to još nije napravljeno, dobro je pitanje i ključno, ali prijekog odgovora u ovom trenutku nema niti ga može biti zato što postoji duboka podijeljenost, odsustvo konsenzusa i naprosto manjak svijesti o tome što je potrebno uraditi - istaknuo je, a na pitanje postoji li manjak volje premijera poručio je kako to treba pitati njega i Vladu.

- Mi surađujemo s njima i tražimo rješenje. Našli smo ovo rješenje za koje znamo da nije savršeno, ali neka mi netko pokaže neko bolje i neka mi onaj tko kaže da ovo nije dovoljno kaže zašto je gradonačelnik Splita iz redova SDP-a, Baldasar, došao na proslavu 9. bojne HOS-a, zašto su dopustili legalizaciju HOS-ovih udruga. Je li njih netko prisiljavao na to ili su se plašili - kazao je dodavši da ne kaže time da se danas plaši i premijer Plenković.

- Nego da je pitanje koliko je pametno donositi rješenja za koja znate da će proizvesti više podjela i sukoba negoli - rekao je.

