Vučiću prošle godine zabranili ulazak u Jasenovac: 'Morate biti na strani ubojica ako želite ući'

Čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik u nedjelju je najavio ujedinjenje Republike Srpske sa Srbijom, čiji je predsjednik Aleksandar Vučić ponovo kritizirao Hrvatsku jer mu prošle godine nije dopušten privatan posjet Jasenovcu.

Istodobno dok su u Jasenovcu počast žrtvama ustaškog režima na službenoj komemoraciji odavali najviši hrvatski dužnosnici, vlade Srbije i Republike Srpske su organizirale svoju komemoraciju na području Donje Gradine u BiH.

Kod tog sela na bosanskohercegovačkoj obali Save ustaše su od siječnja 1942. godine provodile masovne likvidacije logoraša.

Prema podacima Javne ustanove spomen područje Jasenovac, ondje je nakon 1945. godine pronađeno i istraženo 105 masovnih grobnica. Naknadno su otkrivene još 22 masovne grobnice čija površina nije precizno utvrđena.

Komemoracija u BiH organizirana je bez ikakvog znakovlja te države, a glavni je govornik bio srbijanski predsjednik Vučić.

Neizravno se potužio kako mu je kao "nepodobnom" bilo zabranjeno otići u spomen-kompleks u Jasenovcu pa je stoga baš u nedjelju stigao u Donju Gradinu.

Vučiću lani zabranjen ulazak u Jasenovac

"Morate da budete na strani ubojica da biste ušli na to svetište (Jasenovac)", kazao je Vučić i najavio da će vlasti RS i Srbije stoga izgraditi svoj memorijalni centar u Donjoj Gradini kako bi tamo mogli nesmetano dolaziti, a još jedan napravit će u Beogradu.

Vučiću je lani zabranjen ulazak u Hrvatsku jer je namjeravao u Jasenovac u privatan posjet, bez ikakve najave hrvatskim vlastima i očito u svrhu samopromocije.

U današnju komemoraciju "ugurao" je i komentar o nedjeljnim izborima na Kosovu opisavši ih kao glasanje za "okupacijskog gaulajtera".

Prognozirao je kako je pred Srbijom "teško vrijeme" u kojemu valja pokazati odlučnost i jedinstvo svih Srba.

Predsjednik RS Milorad Dodik ponovo je manipulirao podacima o broju žrtava Jasenovca i više ih nego ušesteorstručio ustvrdivši kako je u Jasenovcu stradalo 500 tisuća Srba koje su ubili "ustaški pokret i hrvatski narod tog vremena".

Službeni i poimenično utvrđeni broj žrtava Jasenovca iznosi 83.145.

Svi Srbi u jednoj državi

Tvrdi kako je to bio dio dugoročnog plana započetog još u Prvom svjetskom ratu a nastavljenog "progonom Srba" iz Hrvatske i Slovenije 90-ih godina te zračnim udarima NATO-a na vojsku bosanskih Srba i Srbije.

Srbe je proglasio najvećim žrtvama ratova pri raspadu bivše Jugoslavije, koji stoga imaju pravo biti u jednoj državi.

"Mi pripadamo jednom narodu a jednog dana ćemo biti jedna država i nitko nas neće spriječiti u tome jer je to naše pravo", poručio je Dodik najavivši kako će se za to boriti do kraja života.

Izričito je spomenuo kako se RS mora ujediniti sa Srbijom ustvrdivši kako BiH danas ugrožava slobodu Srba.

Ponovo je kazao kako u Srebrenici 1995. godine nije bilo genocida nad Bošnjacima a vičući s govornice optužio je Veliku Britaniju kako bosanskim Srbima zbog tog zločina pokušava nametnuti etiketu genocidnog naroda.

Kritizirao je i predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića zbog posjeta Derventi u ožujku kada je tamo uručio odličja 103. brigadi HVO zbog zasluga za borbu za borbu za obranu Bosanske posavine. Poručio mu je da više ne dolazi na teritorij RS ako će to ponovo činiti, iako je Derventa u Federaciji BiH.

Veleposlanici zapadnih država akreditirani u BiH počast žrtvama Jasenovca u Donjoj Gradini odali su ranije ovog tjedna i tako izbjegli Dodikovu i Vučićevu komemoraciju. Na nju su, pak, u nedjelju došli samo veleposlanici Rusije i Izraela.

