Pupovac: 'Ustaški pozdrav je problem svih kojima je stalo do demokratske Hrvatske'

"Ne tražim krivce za slavlje u Imotskom, tražim samo osviještenost. Ne spadam među one koji bi ovu situaciju iskoristili za političku kampanju i prebacivanje odgovornosti na nekoga drugoga, kao što je to učinio Predsjednik RH. Mislim da je ovo stvar zaštite ustavnih vrijednosti Republike Hrvatske i potrebe za jasnijom zaštitom demokratskih vrijednosti i demokratskih stremljenja RH", rekao je Hini Pupovac.

On se time referirao na nedavni koncert u Imotskom Mate Bulića, Dražena Zečića i Marka Perkovića Thompsona, uoči kojeg se na glavnom trgu pjevala ustaška pjesma ‘Evo zore, evo dana’, na koncertu su neki od okupljenih nosili HOS-ove majice, uz njih su bile prisutne baklje i zastave s prvim bijelim poljem koje u svojem simbolu imaju “Za dom spremni”.

Ovakve pojave, navodi Pupovac, bile one u Saboru, ili na drugim mjestima, ne samo u Imotskom, nego i dan prije u Kninu, na glavnom kninskom trgu, su alarmantne i traže demokratski politički savez u obrani Ustava i ustavnih vrijednosti RH.

Ne tako davno, u vrijeme kada se pojavila HOS-ova ploča s pozdravom 'Za dom spremni' u Jasenovcu, onda je još funkcionirao demokratski savez u obrani Ustava i ustavnih vrijednosti. On se u međuvremenu raspao i oni kojima je primarna zadaća da stvaraju taj savez i čuvaju ga, a to su Predsjednik Republike i Predsjednik Sabora i druge političke figure u Hrvatskoj, na žalost, ili nemaju dovoljno svijesti ili političkog interesa za to, rekao je Pupovac.

Možemo, kaže, razmišljati o promjenama zakona, ali prvenstveno moramo promijeniti naš politički odnos prema tome. To je stvar naše opće nacionalne odgovornosti, svih kojima je stalo do demokratske Hrvatske, poručuje.

Predsjednik Republike Zoran Milanović ranije je priopćio je da ustaški pozdravi, obilježja i pjesme koje nedvojbeno slave režim tzv. NDH, a što se moglo vidjeti i čuti u Imotskom prije i tijekom koncerta, nemaju i ne smiju imati mjesta u današnjoj, demokratskoj Republici Hrvatskoj.