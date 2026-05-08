Zoran Pusić: Antifašistička borba te 4 godine je najslavniji dio hrvatske povijesti

Obilježava se 81 godina oslobođenja Zagreba od fašizma. Za N1 televiziju govorio je predsjednik Antifašističke lige Zoran Pusić koji je otkrio kako gleda na tvrdnje da Zagreb tada nije bio oslobođen, nego okupiran.

- Naravno da je oslobođen, ali nije problem što se dogodilo prije 81 godinu već u tome da ono što je karakteristično za fašizam - pomanjkanje suosjećanja za druge ljude, proganjanje ljudi zbog rase, nacionalnosti..., potpuna bešćutnost za ljudske patnje. To se pojavljivalo prije fašizma i to je nažalost karakteristika i jedna od tamnih strana ljudske prirode kojoj se trebamo suprotstaviti - kaže Pusić.

Ističe kako je važno prepoznati takve pojave i danas.

- Što se dogodilo prije 81 godinu treba biti daleka povijest. No nažalost, zbog poriva koji se očito mogu upotrijebiti za homogeniziranje dijela biračkog tijela, a to je da ga uputite na određenu grupu koja je "kriva" za sve probleme - to se pojavljuje i prije fašizma, ali i danas, nažalost, pojavljuje se i u jednoj od najstarijih demokracija kao što su Sjedinjene Države. Pojavljuje se i u Hrvatskoj. To je glavni problem. Naravno da smatram da je antifašistička borba četiri godine protiv tada najjače sile na svijetu, najslavniji dio hrvatske povijesti - zaključio je Pusić.